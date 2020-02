Ajax begint zondag met Hakim Ziyech in de basis aan de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Daley Blind neemt net als afgelopen woensdag tegen Vitesse (0-3-winst) plaats op de bank en wordt vervangen door Edson Álvarez.

Ziyech en Blind vielen beiden in tijdens het bekerduel in Arnhem. Blind is weer hersteld na een ontstoken hartspier en Ziyech miste de laatste wedstrijden vanwege een kuitblessure.

De terugkeer van Ziyech, die als aanvallende middenvelder speelt, gaat ten koste van Ryan Gravenberch. Het is de enige wijziging die Ajax-trainer Erik ten Hag heeft doorgevoerd.

Ziyech krijgt op het middenveld ondersteuning van Donny van de Beek en Carel Eiting. Lassina Traoré staat opnieuw in de spits en wordt geflankeerd door aanvoerder Dusan Tadic en Ryan Babel.

Ajax kan bij winst op RKC het gat met nummer twee AZ, dat zaterdag verrassend verloor bij FC Twente, vergroten tot zes punten. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler en begint om 14.30 uur.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Álvarez, Martínez, Tagliafico; Van de Beek, Ziyech, Eiting; Tadic, Traoré, Babel.

Opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Gaari, Mulder, Delcroix, Quasten; Rienstra, Leemans, Van der Venne; Sow, Bilate, Hansson.

