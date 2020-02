Liza van der Most is de rest van het seizoen uitgeschakeld door een knieblessure, zo meldt haar club Ajax zondag. De Oranje-international mist daardoor in ieder geval de EK-kwalificatieduels met Kosovo en Estland.

De 26-jarige Van der Most, die een recordaantal wedstrijden voor Ajax Vrouwen achter haar naam heeft staan, liep de kwetsuur vrijdag in de wedstrijd tegen ADO Den Haag op. De verdedigster wordt nog verder onderzocht in het ziekenhuis, maar nu al is duidelijk dat zij de rest van het seizoen niet meer in actie zal komen.

Het is nog onduidelijk of Van der Most op tijd hersteld zal zijn voor de Olympische Spelen van komende zomer in het Japanse Tokio. Met Van der Most in de selectie eindigden de Oranjevrouwen afgelopen zomer als tweede op het WK, waarmee kwalificatie voor de Spelen werd afgedwongen.

Naast de wedstrijden tegen Kosovo en Estland zal Van der Most volgende maand ook niet in actie komen op het Tournoi de France, een oefentoernooi dat voor het eerst wordt georganiseerd. Voor Oranje begint dat toernooi op woensdag 4 maart met een wedstrijd tegen Brazilië. Later speelt de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman ook nog tegen Canada (7 maart) en Frankrijk (10 maart).

Op vrijdag 10 april hervat Nederland in en tegen Kosovo de EK-kwalificatiereeks. Vier dagen later wacht in Groningen de ontmoeting met Estland.