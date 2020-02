ADO Den Haag heeft een onderzoek ingesteld naar mogelijke kwetsende spreekkoren van de eigen aanhang aan het adres van PSV-speler Mohamed Ihattaren.

De aanvallende middenvelder was zaterdag tijdens de door PSV met 0-3 gewonnen wedstrijd het mogelijke mikpunt van kwetsende spreekkoren van een deel van de ADO-fans. De club bekijkt nu of daar inderdaad sprake van is.

De arbitrage, de stewardorganisatie en de politie hebben geen melding gedaan van spreekkoren richting Ihattaren.

Na afloop was de achttienjarige Ihattaren volgens trainer Ernest Faber ontdaan over de teksten, die naar verluidt over de in oktober overleden vader van de Nederlandse jeugdinternational zouden zijn gegaan.

'Triest dat we dit mee moeten maken'

Faber heeft de spreekkoren zelf niet gehoord. "Maar ik heb achteraf gehoord wat er is geroepen", zei Faber bij FOX Sports.

"Het is triest dat we dit mee moeten maken, al weet ik niet precies wat er is geroepen. Maar als dit een nieuwe trend is, dan zie ik het somber in", vervolgde de coach. "Het kan niet dat een van de grootste Nederlandse talenten zo wordt behandeld. Mo was binnen wat ontdaan, al weet ik niet of dit de reden was."

PSV maakte tegen ADO Den Haag een einde aan een negatieve reeks, want de ploeg was vijf maanden zonder uitzege in de Eredivisie. De laatste zege op vreemde bodem dateerde van 29 september toen PEC Zwolle met 0-4 werd geklopt.

