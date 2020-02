Liverpool is weer een stap dichter bij de titel gekomen in de Premier League. De ongenaakbare koploper boekte zaterdag een benauwde 0-1-zege bij hekkensluiter Norwich City.

Liverpool neemt dankzij de overwinning een voorsprong van 25 punten op naaste belager Manchester City, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Nummer drie Leicester City staat daar nog een punt achter.

Op Carrow Road had Liverpool het opvallend moeilijk met Norwich City, dat nauwelijks meer aan degradatie kan ontsnappen. Pas twaalf minuten voor tijd kroonde Sadio Mané zich tot matchwinner door doelman Tim Krul te kloppen in de korte hoek.

In de resterende twaalf speelronden hebben 'The Reds' nog vijf overwinningen nodig om zeker te zijn van het eerste kampioenschap sinds 1990. De ploeg van trainer Jürgen Klopp won tot dusver 25 van de 26 wedstrijden. Alleen uit bij Manchester United (1-1) werden punten verspeeld.

Tim Krul werd pas twaalf minuten voor tijd gepasseerd. (Foto: Pro Shots)

Knappe reddingen Krul volstaan niet

Met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis creëerde Liverpool in de eerste helft amper kansen tegen het verdedigend ingestelde Norwich. Via de Finse spits Teemu Pukki kreeg de thuisploeg zelfs de beste kans om de score te openen.

Na rust werd Liverpool sterker en onderscheidde Krul zich, met bondscoach Ronald Koeman op de tribune, met een aantal knappe reddingen.

De van een spierblessure herstelde Mané, die na een uur spelen inviel, passeerde de Nederlandse doelman uiteindelijk toch na een uitstekende bal van Jordan Henderson. De Senegalese spits mocht wel van geluk spreken dat een lichte overtreding niet werd bestraft door de VAR.

Door de korte winterstop in Engeland wordt er dit weekend geen volledige speelronde afgewerkt. Zondag en maandag staan nog de duels Aston Villa-Tottenham Hotspur, Arsenal-Newcastle United en Chelsea-Manchester United op het programma.

Bekijk de uitslagen en de stand in de Premier League