AZ heeft zaterdag de tweede nederlaag op rij geleden. De Alkmaarders verloren drie dagen na de uitschakeling in het toernooi om de TOTO KNVB Beker met 2-0 bij FC Twente, dat een roerige week zo op een positieve manier afsloot.

De uitslag in Enschede stond al na de eerste helft op het bord. Giorgi Aburjania schoot na 25 minuten op fraaie wijze een vrije trap binnen, waarna Queensy Menig vijf minuten later voor de 2-0 zorgde.

Door de nederlaag dreigt AZ de aansluiting met koploper Ajax te verliezen. De Amsterdammers vergroten de voorsprong naar zes punten als er zondag thuis wordt gewonnen van RKC Waalwijk. Voor FC Twente zijn de drie punten meer dan welkom. De ploeg van trainer Gonzalo García klimt naar plek twaalf.

Een week geleden werd de spelersbus van Twente nog opgewacht na de nederlaag bij FC Emmen. De fans waren niet alleen ontevreden over die verliespartij, maar ook over de manier waarop clubicoon Wout Brama wordt behandeld. De middenvelder zit vaker dan hem lief is op de tribune. Tegen AZ zat Brama weer eens op de bank.

De veelbesproken Wout Brama zat bij FC Twente weer op de bank. (Foto: Pro Shots)

Fel begin van FC Twente

Of het aan de confrontatie met de fans lag, zal altijd ongewis blijven, maar Twente was van meet af aan de fellere ploeg in de Grolsch Veste. Noa Lang had al na vier minuten 1-0 kunnen maken, maar de huurling van Ajax trof uit een lastige positie de lat.

Het niveau van de wedstrijd daalde daarna al snel naar een bedenkelijk niveau. AZ bakte er zonder de zieke controleur Fredrik Midtsjø weinig van, waardoor Twente achterin weinig had te vrezen van de nummer twee.

Zelf kregen de Tukkers halverwege de eerste helft op ietwat goedkope wijze een vrije trap na hands voor Teun Koopmeiners. Aburjania schoot vervolgens schitterend raak in de bovenhoek en vierde zijn treffer door in de armen van de geplaagde García te springen.

De treffers van FC Twente werden uitgebreid gevierd. (Foto: Pro Shots)

Koopmeiners leidt tegentreffer in

Vijf minuten later lag ook de 2-0 in het net. Opnieuw had Koopmeiners een rol bij die tegentreffer, want nu verspeelde de aanvoerder de bal wel erg simpel aan Menig. Die zette het op een rennen en schoot vervolgens vanaf de rechterkant de bal in de verre hoek: 2-0.

De avond werd er voor AZ nog wat vervelender op, want trainer Arne Slot zag ook nog eens Stijn Wuytens uitvallen. De verdediger greep naar de hamstring.

Op een schot van Oussama Idrissi na had AZ daarna weinig te vertellen. De ploeg mocht doelman Marco Bizot dankbaar zijn dat het bij 2-0 bleef. De sluitpost redde na rust fraai op pogingen van Menig, Julio Plegezuelo en Lang. Hij had daar weinig aan, omdat AZ voorin niets creëerde en een kansloze nederlaag leed.

