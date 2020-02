PSV-trainer Ernest Faber heeft geen wijzigingen in zijn basiself aangebracht voor de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag van zaterdagavond. De Eindhovenaren beginnen in de hofstad wederom in een 4-4-2-opstelling.

PSV boekte vorige week in de thuiswedstrijd tegen Willem II de eerste zege van het kalenderjaar (3-0), waardoor Faber vast wil houden aan de elf spelers die tegen de Tilburgers aan de aftrap stonden.

Dat betekent onder meer dat Sam Lammers samen met valse spits Ryan Thomas de voorhoede vormt. Thomas, van nature een aanvallende middenvelder, tekende vorige week voor de 2-0 tegen Willem II. Nieuwkomer Ricardo Rodríguez start weer op de linksbackpositie.

PSV jaagt tegen ADO op de eerste uitzege in de Eredivisie sinds 29 september, toen PEC Zwolle met 1-4 werd verslagen. De kwakkelende Eindhovenaren staan met 39 punten op de vijfde plek in de Eredivisie en kunnen in Den Haag voor het eerst in maanden twee competitieduels op rij winnen.

Immers op de bank bij ADO Den Haag

Trainer Alan Pardew van degradatiekandidaat ADO bracht meerdere wijzigingen aan in zijn basiself ten opzichte van de verloren uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (4-2) van vorige week. De Engelsman kiest voor een 5-3-2-opstelling.

Verdediger Jordan Spence maakt zijn officiële debuut, terwijl middenvelder Mark Duffy en aanvaller Omar Bogl voor het eerst in de basis staan. Dat gaat ten koste van Lex Immers, die voor het eerst dit seizoen gepasseerd wordt.

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en PSV begint om 19.45 uur in het Cars Jeans Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel.

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Malone, Stubbs, Spence, Pinas, De Bock; Bakker, Duffy, Goossens; Bogle en Summerville.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Rodríguez; Ihattaren, Rosario, Hendrix, Gakpo; Lammers en Thomas.

