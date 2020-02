ADO Den Haag-PSV ·

Denzel Dumfries is blij met de eerste uitzege van PSV in vijf maanden. "Dit is zeker een goed gevoel", aldus de rechtsback van de Eindovenaren na de simpele zege op ADO Den Haag. "Als je naar de kansen kijkt hadden we het veel eerder moeten afmaken, maar is een teken dat we weer goed bezig zijn. We hebben lang gesnakt naar een overwinning, die lijn moeten we nu doortrekken."