FC Barcelona heeft zaterdag in La Liga een moeizame thuisoverwinning geboekt op Getafe. De Catalanen wonnen met 2-1 van de komende tegenstander van Ajax in de Europa League en kwamen daardoor op gelijke hoogte met koploper Real Madrid. In Frankrijk beleefde Mitchel Bakker een bijzonder Ligue 1-debuut voor Paris Saint-Germain, terwijl Jerdy Schouten en Stefano Denswil namens Bologna rood pakten in Italië.

Getafe leek tegen FC Barcelona in de eerste helft op voorsprong te komen, maar de treffer van Allan Nyom ging niet door omdat de verdediger Samuel Umtiti een beuk had gegeven.

Barcelona, met Frenkie de Jong het hele duel op het veld, sloeg na een half uur spelen vervolgens in zes minuten twee keer toe. Antoine Griezmann opende op aangeven van Lionel Messi de score, waarna Sergi Roberto de voorsprong verdubbelde.

Ángel zorgde halverwege de tweede helft voor de aansluitingstreffer. Dat deed de spits op fraaie wijze door de bal in de verre hoek te volleren.

Het fel spelende Getafe had daarna nog kansen op gelijkmaker, maar doelman Marc-André ter Stegen hield met enig kunst- en vliegwerk zijn doel schoon. Tegenvaller voor Barcelona was het uitvallen van Jordi Alba, die al na twintig minuten naar de kant moest.

Barcelona komt door de zege op 52 punten. Dat zijn er evenveel als koploper Real, maar dat speelt zondag nog thuis tegen Celta de Vigo. Getafe is ondanks de nederlaag nog altijd derde.

Mitchel Bakker speelde negentig minuten voor Paris Saint-Germain. (Foto: Getty Images)

PSG knokt zich terug én geeft zege uit handen

In de Ligue 1 speelde koploper PSG in een knotsgek duel met 4-4 gelijk bij Amiens. De negentienjarige Bakker, die afgelopen zomer overkwam van Ajax, mocht voor het eerst in de competitie starten voor de Franse topclub, nadat de linksback woensdag al speeltijd kreeg in het toernooi om de Coupe de France.

Het leek een rampzalige avond te worden voor Bakker en PSG, want na veertig minuten leidde Amiens met 0-3 in Stade de La Licorne. Voormalig Vitesse-speler Gaël Kakuta was een van de doelpuntenmakers. De regerend landskampioen herpakte zich met twee goals van Tanguy Kouassi en treffers van Ander Herrera en Mauro Icardi, waardoor het een kwartier voor tijd 3-4 was voor de bezoekers.

In de extra tijd ging het toch nog mis voor PSG. Serhou Guirassy tekende voor de 4-4-eindstand en daarmee het vijfde puntenverlies van de club uit Parijs in de competitie. De ploeg van trainer Thomas Tuchel gaat nog wel fier aan de leiding in de Ligue 1 met dertien punten voorsprong op Olympique Marseille, dat zondag op bezoek gaat bij Lille.

Jerdy Schouten pakte rood bij Bologna. (Foto: Getty Images)

Pijnlijke avond voor Schouten en Denswil

In de Serie A beleefden Denswil en Schouten een pijnlijke avond met Bologna, dat thuis met 0-3 verloor van degradatiekandidaat Genoa. Bij een 0-1-achterstand door een goal van Adama Soumaoro kreeg Schouten rood na een snoeiharde tackle op Valon Behrami. Er waren op dat moment 34 minuten gespeeld, waarna Antonio Sanabria er nog voor rust 0-2 van maakte.

In de slotfase pakte Denswil zijn tweede gele kaart en dus rood bij het veroorzaken van een strafschop, waaruit Domenico Criscito de 0-3 maakte. Mitchell Dijks, de derde Nederlander van Bologna, keek geblesseerd toe in Stadio Renato Dall'Ara.

Justin Kluivert had een basisplaats bij AS Roma, dat met 2-1 verloor van Atalanta Bergamo. De enkelvoudig Oranje-international werd in de 62e minuut gewisseld in het Gewiss Stadium toen de einduitslag al op het scorebord stond. Edin Dzeko zette Roma op 0-1-voorsprong, maar door treffers van Jose Luis Palomoni en invaller Mario Pasalic won Atalanta alsnog.

Pasalic stond pas dertien seconden in het veld toen hij op aangeven van voormalig Heracles Almelo-speler Robin Gosens scoorde. Ook Marten de Roon en Hans Hateboer kwamen in actie.

