FC Twente begint zaterdagavond zonder Wout Brama aan de thuiswedstrijd tegen AZ in de Eredivisie. De veelbesproken middenvelder, die voor het eerst dit kalenderjaar tot de selectie behoort, zit op de bank. Bij AZ ontbreekt Fredrik Midtsjø en staat verdediger Ramon Leeuwin aan de aftrap.

De 33-jarige Brama was deze week onderwerp van discussie. De clubicoon komt niet in de plannen van trainer Gonzalo García voor en zou volgens keeperstrainer Sander Boschker onrust in de selectie van Twente veroorzaken. Na een gesprek tussen de betrokken partijen is besloten dat Brama terugkeert in de selectie.

Bij AZ staat Leeuwin in het centrum van de defensie. Het is de eerste keer dat de 32-jarige verdediger voor een competitiewedstrijd aan de aftrap staat bij de Alkmaarders, die hem in januari overnamen van het Deense Odense BK.

De afgelopen wedstrijden stond Jordy Clasie centraal achterin bij AZ, maar de oud-Feyenoorder schuift tegen FC Twente door naar het middenveld. Midtsjø is afwezig door ziekte.

AZ hoopt zich in de Grolsch Veste te revancheren voor de nederlaag tegen NAC Breda van woensdag in de kwartfinales van het toernooi om de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Arne Slot, die de tweede plek in de Eredivisie bezet, won zijn laatste twee competitieduels.

FC Twente staat op de dertiende plek in de Eredivisie met 24 punten, twee meer dan nummer zestien PEC Zwolle. Het duel in Enschede begint om 18.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

