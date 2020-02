Ron Jans is flink geschrokken nadat hij vrijdag in de Verenigde Staten in opspraak raakte wegens vermeend racisme. De trainer van FC Cincinnati deed in afwachting van een onderzoek van de MLS een stap terug.

"Ik denk alleen maar: is dit echt wat er momenteel allemaal gebeurt?", reageert Jans in gesprek met het AD. "Maar het is echt. De zomer is opeens een winter geworden voor mij."

De 61-jarige trainer zou in de kleedkamer hebben meegezongen met een rapnummer waarin het woord nigger voorkomt. De MLS ontving daarover een klacht van de Amerikaanse spelersvakbond.

Jans zegt een fel tegenstander van racisme te zijn. "Echt waar, ik haat slavernij, discriminatie en racisme. Ik heb onder meer het Apartheid Museum bezocht en heb veel films en boeken over dit onderwerp gekeken en gelezen. Als ik kan helpen racisme te bestrijden in de samenleving, dan doe ik heel graag mee."

Uitkomst MLS-onderzoek zondag verwacht

De oud-trainer van onder meer FC Groningen, sc Heerenveen en PEC Zwolle baalt ervan dat hij door zijn ondoordachte actie in opspraak is geraakt. "Ik voel me niet schuldig, want ik ben geen racist."

"Wat ik heb gedaan, is in Amerika toch enigszins onhandig. Maar tussen een onhandige actie en wat er nu allemaal gebeurt - dat is niet te bevatten. Ik vind het echt hartstikke jammer, want ik heb het enorm naar mijn zin hier."

De verwachting is dat de uitkomst van het MLS-onderzoek zondag naar buiten komt. Bij de club van Jans zijn de Nederlandse spelers Jürgen Locadia en Maikel van der Werff actief.

Het nieuwe seizoen in de MLS begint in maart.