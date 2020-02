Ajax en São Paulo hebben een akkoord bereikt over de transfer van Antony, zo melden diverse media zaterdag. De Amsterdammers betalen een transfersom die naar verluidt kan oplopen tot een recordbedrag van 29 miljoen euro.

De negentienjarige Antony maakt komende zomer de overstap van São Paulo naar Amsterdam. De vleugelaanvaller treedt in de voetsporen van David Neres, die eerder dezelfde route bewandelde.

Met de transfersom van 29 miljoen euro wordt Antony veruit de duurste Eredivisie-speler in de geschiedenis. Tot dusver was Miralem Sulejmani (in 2008 voor 16,25 miljoen van sc Heerenveen naar Ajax) de duurste aankoop van een Nederlandse club.

De rechtsbenige aanvaller, die voluit Antony Matheus dos Santos heet, maakte vorig jaar vier treffers in 29 duels in de Braziliaanse Série A. Komende zomer zal hij naar verwachting met Brazilië uitkomen op de Olympische Spelen in Tokio.

Ajax en São Paulo hebben de transfer nog niet bevestigd. Eerder deze week meldde Ajax wel dat het met Chelsea een akkoord heeft bereikt over de verkoop van Hakim Ziyech voor een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot 44 miljoen euro.

Duurste Eredivisie-aankopen aller tijden 1. Antony van São Paulo naar Ajax - 29 miljoen euro

2. Miralem Sulejmani van sc Heerenveen naar Ajax - 16,25 miljoen euro

3. Daley Blind van Manchester United naar Ajax - 16 miljoen euro

4. Quincy Promes van Sevilla naar Ajax - 15,7 miljoen euro

5. Edson Álvarez van Club América naar Ajax - 15 miljoen euro

5. Bruma van RB Leipzig naar PSV - 15 miljoen euro

Vaste transfersom kan via bonussen oplopen tot 29 miljoen euro

De transfersom van 29 miljoen bestaat uit drie aparte onderdelen. Ajax maakt een vast bedrag van 16 miljoen over aan São Paulo, zo meldde het Braziliaanse medium Globo vrijdagavond (lokale tijd). Via prestatiebonussen kan daar nog 6 miljoen bovenop komen.

Daarnaast maakt Ajax nog 7 miljoen over om de doorverkoopclausule van 20 procent die São Paulo bij de transfer van Neres bedong af te kopen. São Paulo heeft ook bij Antony een doorverkoopclausule van 20 procent bedongen. Die geldt alleen als de aanvaller in de toekomst voor meer dan 16 miljoen wordt doorverkocht.

Zaterdagochtend maken ook het AD en VI melding van de transfer. Volgens het dagblad troeft Ajax onder meer Borussia Dortmund en Manchester City af met de komst van het toptalent.

Antony speelt komende zomer waarschijnlijk met Brazilië op de Olympische Spelen. (Foto: Pro Shots)