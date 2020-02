Borussia Dortmund heeft vrijdag een ruime overwinning geboekt op Eintracht Frankfurt. Mede dankzij de achtste competitiegoal van winteraankoop Erling Haaland won de ploeg van trainer Lucien Favre met 4-0.

De negentienjarige Haaland, die in januari overkwam van Red Bull Salzburg, zorgde tien minuten na rust voor de 3-0 door op aangeven van Achraf Hakimi de bal van dichtbij binnen te tikken. Halverwege stond de thuisploeg al op een 2-0-voorsprong door treffers van Lukasz Piszczek en Jadon Sancho.

Een kwartier voor tijd maakte Raphaël Guerreiro er 4-0 van. De linksback nam van een meter of twintig het doel van keeper Kevin Trapp onder vuur en zag zijn snoeiharde inzet in de rechterhoek belanden.

Bas Dost, die vanwege maag- en darmklachten een kleine maand was uitgeschakeld, maakte aan het begin van de tweede helft zijn rentree. De Nederlandse aanvaller kreeg een aantal kleine mogelijkheden, maar slaagde er niet in te scoren.

Borussia Dortmund klimt door de zege naar de tweede plaats in de Bundesliga. RB Leipzig kan Dortmund nog passeren als het zaterdag minstens een punt pakt in de thuiswedstrijd tegen Werder Bremen. Bayern München, dat zondag op bezoek gaat bij FC Köln, heeft één punt meer dan Dortmund en is koploper in de Bundesliga.

Erling Haaland noteerde tegen Frankfurt zijn competitietreffer. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga

Tiental Leicester niet langs 'Wolves'

Leicester City slaagde er niet in om de tweede plek in de Premier League te veroveren. De ploeg van manager Brendan Rodgers speelde doelpuntloos gelijk bij Wolverhampton Wanderers.

Nummer drie Leicester eindigde het duel met tien man door een rode kaart van Hamza Choudhury. De middenvelder ontving een kwartier voor tijd na een harde tackle zijn tweede gele kaart.

Liverpool, dat zaterdag op bezoek gaat bij Norwich City, staat met 22 punten voorsprong op nummer twee Manchester City riant aan kop in de Premier League. De 'Citizens' komen volgende week woensdag (thuis tegen West Ham United) pas weer in actie.

Hamza Choudhury kreeg zijn tweede gele kaart na een stevige tackle. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League

Geen winnaar bij Valencia-Atlético

In La Liga leverde de wedstrijd tussen Valencia en Atlético Madrid geen winnaar op. Het doelpuntrijke duel in Estadio Mestalla eindigde zonder de geblesseerde Jasper Cillessen in 2-2.

Atlético pakte na een kwartier de leiding dankzij Marcos Llorente. In de veertigste minuut noteerde Valencia via Gabriel Paulista de gelijkmaker, maar door een doelpunt van Thomas Partey gingen de bezoekers alsnog met een voorsprong de rust in. Een kwartier na de pauze zette Geoffrey Kondogbia de 2-2-eindstand op het scorebord.

Zowel Atlético Madrid als Valencia schiet niet veel op met het gelijkspel. De Madrilenen bezetten met 40 punten de vierde plek, terwijl Valencia met 38 punten zesde staat.

Valencia en Atlético Madrid moesten genoegen nemen met een gelijkspel. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga