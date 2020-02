VVV-Venlo heeft vrijdag goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie uit de Eredivisie. De Venlonaren wonnen in eigen huis nipt met 1-0 van Heracles Almelo.

Danny Post kroonde zich tot matchwinner. De middenvelder van VVV maakte in de 21e minuut met een van richting veranderd schot het enige doelpunt van de verder weinig hoogstaande wedstrijd.

VVV verliet door de zege minimaal voor een dag de degradatiezone. De ploeg van trainer Hans de Koning verruilde de zestiende voor de veertiende plaats en passeerde PEC Zwolle en Fortuna Sittard.

Heracles staat ondanks de nederlaag nog altijd stevig in de middenmoot. De ploeg van trainer Frank Wormuth moet wel vrezen dat het de negende plaats kwijtraakt aan sc Heerenveen of Sparta Rotterdam.

Danny Post zorgt voor de 1-0 van VVV-Venlo tegen Heracles Almelo. (Foto: Pro Shots)

VVV bovenliggende partij tegen Heracles

VVV was de bovenliggende partij tegen Heracles en kwam halverwege de eerste helft verdiend op voorsprong. Post mocht na slap verdedigen van de bezoekers uithalen vanaf de rand van het strafschopgebied en schoot via een Heraclied raak.

Daarna ging VVV fanatiek op jacht naar de 2-0. Oussama Darfalou had die vrijwel meteen na de 1-0 op zijn schoen, maar hij knalde op aangeven van uitblinker John Yeboah keihard op de bovenkant van de lat.

Heracles slaagde er pas na rust in om wat gevaar te stichten en kreeg in de slotfase - vlak nadat de VAR een strafschop voor VVV had teruggedraaid wegens een te lichte overtreding op Yeboah - nog een goede kans via Cyriel Dessers, maar het bleef bij 1-0.

