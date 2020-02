SC Cambuur en De Graafschap hebben vrijdag een moeizame overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De Friezen wonnen met 0-1 bij Almere City FC en de Doetinchemmers klopten Roda JC met 2-0. FC Volendam verspeelde juist punten.

Giovanni Korte maakte na een klein uur spelen het enige doelpunt voor Cambuur in Almere. De bezoekers kwamen goed weg toen Thomas Verheijdt in de slotfase een enorme kans miste namens de Flevolanders.

Op De Vijverberg kwam De Graafschap pas halverwege de tweede helft op voorsprong tegen Roda door een doelpunt van Mohamed Hamdaoui. In de slotfase stelde Callum Slattery de drie punten veilig voor de thuisploeg.

Cambuur blijft door de overwinning koploper. De ploeg van coach Henk de Jong heeft vier punten voorsprong op nummer twee De Graafschap. Nummer vier Jong Ajax kan maandag op gelijke hoogte komen met de Achterhoekers bij een zege op NAC Breda.

Glynor Plet bezorgde Telstar een punt in Volendam. (Foto: Pro Shots)

FC Volendam verspeelt punten tegen Telstar

Nummer drie FC Volendam liet tegen Telstar kostbare punten liggen: 1-1. De ploeg van trainer Wim Jonk kwam al snel op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Shayne Pattinama, waarna Glynor Plet de stand in evenwicht bracht. Volendam heeft twee punten minder dan De Graafschap.

NEC klom naar de zesde plaats dankzij een 2-0-zege op hekkensluiter Helmond Sport. Jellert van Landschoot en Zian Flemming waren trefzeker voor de Nijmegenaren.

In het Van Donge & De Roo Stadion maakten Excelsior en Jong AZ er een waar spektakelstuk van: 3-3. De Kralingers bogen een 0-2-achterstand om in een 3-2-voorsprong, maar gaven de zege even later weer uit handen. Excelsior staat zevende met evenveel punten als NEC.

In de overige drie wedstrijden was FC Den Bosch (dat zonder de supporters op de fanatieke M-Side speelde) met 3-2 te sterk voor Jong FC Utrecht, eindigde de derby tussen FC Eindhoven en Jong PSV in 1-1 en won FC Dordrecht met 1-3 bij TOP Oss.

