Manchester City is door de UEFA voor de komende twee seizoenen uitgesloten van Europees voetbal vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-regels. De Engelse grootmacht moet tevens een boete van 30 miljoen euro betalen.

City, dat in een eerste reactie laat weten teleurgesteld te zijn maar niet verrast, gaat tegen de zware straf van de UEFA in beroep bij het CAS. Het is nog niet bekend wanneer de zaak voorkomt bij het internationale sporttribunaal.

Volgens de UEFA heeft City de Europese voetbalbond tussen 2012 en 2016 onjuist geïnformeerd over hun sponsorinkomsten en begroting. De club heeft daarna bovendien onvoldoende medewerking verleend aan het onderzoek van de UEFA.

De UEFA startte eind 2018 een onderzoek naar City naar aanleiding van berichtgeving in het Duitse weekblad Der Spiegel, dat uit gelekte e-mails en documenten concludeerde dat de club lak had aan de Financial Fair Play-regels.

Manchester City-manager Josep Guardiola. (Foto: Pro Shots)

City plaatst vraagtekens bij City

City plaatst vraagtekens bij de manier waarop het onderzoek is verricht door de UEFA. "De UEFA is aanklager, advocaat en rechter in deze zaak. Nu dit bevooroordeelde proces voorbij is, zal de club zich richten tot een werkelijk onpartijdige instantie."

De ploeg van manager Josep Guardiola mag dit seizoen nog wel gewoon blijven uitkomen in Europees verband en neemt het op 26 februari (uit) en 17 maart (thuis) op tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.

City is in de Premier League al bijna zeker van een plek in de top vier en daarmee plaatsing voor de Champions League van volgend seizoen, maar waarschijnlijk gaat het ticket van de 'Citizens' naar de nummer vijf in de competitie.

Sinds het seizoen 2012/2013 is City altijd actief geweest in de Champions League, met als beste prestatie de halvefinaleplaats in het seizoen 2015/2016, waarin toen werd verloren van de latere winnaar Real Madrid.