Sc Heerenveen is vrijdag een onderzoek gestart naar Feyenoord-supporters die zich hebben misdragen in het Abe Lenstra Stadion. Omdat verschillende Rotterdamse fans in de thuisvakken hadden plaatsgenomen, kwam het tijdens het kwartfinaleduel in het toernooi om de TOTO KNVB Beker (0-1) tot opstootjes.

"De grote aanwezigheid van (provocerende) Feyenoord-supporters in de thuisvakken en stadionruimten donderdagavond was ongewenst en is voor in de toekomst onacceptabel", schrijft Heerenveen in een verklaring op de website.

"Sc Heerenveen begrijpt de boze reacties van de eigen supporters hierover. De club betreurt het dat een deel van onze supporters zich daardoor niet thuis heeft gevoeld in het Abe Lenstra Stadion."

Heerenveen gaat met behulp van camerabeelden proberen om Feyenoord-fans te identificeren. Op basis daarvan onderzoekt de club of deze supporters ook gestraft kunnen worden.

Stewards hebben grote moeite om supportersgroepen van Feyenoord en Heerenveen uit elkaar te houden. (Foto: Pro Shots)

Heerenveen scherpt veiligheidsmaatregelen aan

Heerenveen, dat alleen kaarten aan seizoenskaart- en clubcardhouders verkocht, heeft op voorhand geen Feyenoord-supporters op de thuisvakken geweerd. De club riep deze fans wel op om zich respectvol en gepast te gedragen. "Maar helaas is dit niet overal gebeurd, waardoor stewards en politieagenten moesten ingrijpen en erger hebben voorkomen."

De volgende keer als Feyenoord op bezoek gaat in Heerenveen zijn de Rotterdamse fans niet meer welkom op de thuistribunes. Alleen seizoenskaarthouders van de thuisclub en Feyenoord-supporters die een kaart hebben voor het uitvak zijn welkom in het Abe Lenstra Stadion.

De ongeregeldheden zijn voor Heerenveen een directe aanleiding om de veiligheidseisen aan te scherpen. De club gaat binnenkort met vertegenwoordigers van politie, het Openbaar Ministerie en de lokale overheid om tafel te gaan.

Heerenveen speelt zondag in de Eredivisie een uitwedstrijd tegen Vitesse. Feyenoord gaat op bezoek bij PEC Zwolle.

