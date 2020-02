Chelsea-manager Frank Lampard kijkt reikhalzend uit naar de komst van Hakim Ziyech komende zomer. De Londenaren nemen de 26-jarige middenvelder na dit seizoen voor 40 miljoen euro over van Ajax.

"Ziyech is een speler met veel creativiteit. Hij trok mijn aandacht toen ik hem vorig seizoen zag spelen namens Ajax in de Champions League. Ik vond hem een van de dragende spelers, zeker in de duels met 'Spurs'", zegt Lampard vrijdag op de site van Chelsea.

Ziyech blonk ook dit seizoen met Ajax uit in de Champions League en eiste onder meer een hoofdrol op in de dubbele ontmoeting met Chelsea (0-1 en 4-4). Zo scoorde hij op Stamford Bridge via het hoofd van doelman Kepa Arrizabalaga prachtig uit een vrije trap.

"Ik weet door die duels veel van hem. Ik heb toen ook echt van hem genoten. Hij heeft een geweldig linkerbeen en speelt normaal vanaf de rechterkant, maar kan ook de positie achter de spits invullen", aldus Lampard.

'Ziyech kan wél die openingen vinden'

Lampard verwacht dat Ziyech vooral belangrijk kan zijn voor Chelsea in de wedstrijden tegen stugge ploegen. Hij neemt daarbij de thuisnederlagen tegen de laagvliegers AFC Bournemouth, Southampton en West Ham United in ogenschouw.

"Als je naar ons seizoen kijkt, waren er wedstrijden waarin we moeite hadden om een opening te vinden. Ziyech is met zijn creativiteit waarschijnlijk een speler die voor ons die openingen wel kan vinden."

"Hij voegt iets nieuws toe aan ons. Ik weet dat hij nu nog niet komt, maar het is voor de club en de supporters iets om zich enorm op te verheugen. Hopelijk kunnen we in de toekomst erg genieten van zijn kwaliteiten."

Chelsea en Ajax bereikten donderdag een akkoord over de transfer van Ziyech, die Ajax middels variabelen maximaal 44 miljoen euro kan opleveren. De Marokkaanse international is de eerste zomeraankoop van de Engelse grootmacht.