Wout Brama keert terug in de wedstrijdselectie van FC Twente voor de thuiswedstrijd zaterdag tegen AZ. De ervaren middenvelder was deze week onderwerp van felle discussie en zat weken op de tribune, maar nu heeft trainer Gonzalo García hem weer nodig.

"We moeten op dit moment doen wat het beste is voor de club", zeg García vrijdag tegen de regionale krant Tubantia over de terugkeer van Brama. "En dus moeten we proberen de rust terug te krijgen. Of dit mijn beslissing is geweest? Ja, ook van mij. Als ik nee had gezegd, was het niet gebeurd."

Na de nederlaag dinsdag tegen FC Emmen (2-0) haalden García en keeperstrainer Sander Boschker nog hard uit naar de 33-jarige Brama, die vanwege zijn jarenlange dienstverband zeer populair is bij de supporters van de Enschedese club.

"Wout ondermijnt het gezag. Ik wil niet zeggen dat hij vergif is voor de spelersgroep, maar hij zorgt wel voor wrijving", zei Boschker op een stiekem opgenomen geluidsfragment van een gesprek met supporters. " Ik begrijp heel goed dat jullie over hem zingen, omdat Wout iemand van de club is. Maar Wout is niet de redder, zoals jullie dat zien."

Nog niet duidelijk of Brama basisplaats krijgt

Volgens Boschker en García beïnvloedde Brama zijn medespelers dan ook op een negatieve manier en dus is het opmerkelijk dat de drievoudig Oranje-international nu voor het eerst in 2020 bij de wedstrijdselectie zit, al vond er al wel een verzoenend gesprek plaats.

"Het was een intensief gesprek, waarin betrokkenen hun standpunten op tafel hebben gelegd. Er zijn verschillen van inzicht, maar er is wel een professionele basis om met elkaar verder te gaan", meldde Twente woensdag in een verklaring.

Voor de winterstop had Brama, die officieel nog aanvoerder is, geregeld een basisplaats. García wil nog niet zeggen of de routinier tegen AZ ook mag starten. De Tukkers hebben de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie, omdat nummer zestien VVV-Venlo slechts drie punten minder heeft.

Het duel in de Grolsch Veste begint zaterdag om 18.30 uur en staat onder leiding van arbiter Allard Lindhout.

