Ernest Faber merkte de afgelopen dagen dat zijn spelers een stuk vrolijker zijn na de eerste overwinning sinds de winterstop. De trainer van PSV koestert daardoor goede hoop dat zaterdag tegen ADO Den Haag een einde gemaakt kan worden aan de dramatische uitreeks.

"De sfeer is wat meer ontspannen, wat relaxter", zei Faber vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. "Als je wint, dan is iedereen altijd een stuk vrolijker."

Door de zege is de crisissfeer rondom de club - in elk geval tijdelijk - verdwenen. "Voor het eerst sinds lange tijd hebben we een rustige week gekend. We hebben lekker kunnen toewerken naar een uitwedstrijd die gewonnen moet worden", zei de interim-trainer.

PSV won vorig weekend met 3-0 van Willem II. In de vier eerdere duels (competitie en beker) na de winterstop wist de ploeg van Faber niet te winnen.

Vorig seizoen won PSV met 0-7 in Den Haag. (Foto: Pro Shots)

ADO lijkt ideale tegenstander om dramatische reeks te beëindigen

De laatste uitzege van PSV in de Eredivisie dateert van eind september, toen PEC Zwolle met 0-4 werd verslagen. Sindsdien wist de ploeg uit Eindhoven zevenmaal niet te winnen op vreemde bodem.

ADO Den Haag lijkt op voorhand een ideale tegenstander voor PSV om een einde te maken aan die dramatische serie. De ploeg van trainer Alan Pardew staat voorlaatste en vorig jaar wonnen de Eindhovenaren nog met 0-7 in het Cars Jeans Stadion.

"Het is aan ons om te laten zien dat we meerdere wedstrijden kunnen spelen zoals tegen Willem II", zei Faber, die op de teamdiscipline hamerde. "Als wij onze afspraken niet nakomen, dan zijn we kwetsbaar. Maar als we de afspraken wel nakomen, dan krijgen we tegen elke ploeg kansen en kunnen we winnen."

Laatste zeven uitduels PSV in Eredivisie 19 oktober: FC Utrecht-PSV 3-0

2 november: Sparta-PSV 2-2

10 november: Willem II-PSV 2-1

1 december: FC Emmen-PSV 1-1

15 december: Feyenoord-PSV 3-1

19 januari: VVV-Venlo-PSV 1-1

2 februari: Ajax-PSV 1-0

PSV mist alleen Sadílek en Malen

Michal Sadílek traint weer mee na een buikspierblessure die hem twee maanden aan de kant hield, maar voor de Tsjech komt het duel in Den Haag te vroeg. Verder heeft Faber op de langdurig uitgeschakelde Donyell Malen na een volledig fitte selectie tot zijn beschikking.

De kans is groot dat de trainer tegen ADO (aftrap 19.45 uur) voor dezelfde elf spelers kiest als tegen Willem II. "Er zijn geen grote redenen om veel wijzigingen door te voeren."

Voorspel de uitslag van ADO Den Haag-PSV in het gratis Eredivisiespel. Voor de gebruikers van de app: tik hier.