PEC Zwolle gaat in de zomer het kunstgras verruilen voor natuurgras. Voorwaarde is wel dat de club zich handhaaft in de Eredivisie.

De overstap van PEC past in een trend in het Nederlands voetbal. RKC Waalwijk maakte die overstap afgelopen zomer, ADO Den Haag kondigde aan om vanaf komend seizoen weer op echt gras te gaan spelen en ook VVV-Venlo denkt daar over na.

In de Eredivisie spelen verder nog Sparta Rotterdam, FC Emmen en Heracles Almelo op kunstgras. In de Keuken Kampioen Divisie zijn er meer clubs met een kunstmatige ondergrond, daar maakten Almere City en FC Dordrecht onlangs de overstap naar natuurgras.

Het afscheidnemen van kunstgrasvelden is een van de punten op de Veranderagenda van de KNVB, die in 2018 werd opgesteld om de Nederlandse voetbalcrisis op te lossen. Er bestaat een financiële regeling voor clubs die de overstap maken.

PEC maakt overstap alleen als het degradatie vermijdt

PEC maakt de overstap naar natuurgras alleen als de club degradatie uit de Eredivisie kan vermijden, meldt De Stentor. De ploeg van trainer John Stegeman staat momenteel vijftiende met slechts één punt voorsprong op VVV-Venlo.

In het MAC3PARK-stadion een nieuwe grasmat gelegd die voor 100 procent uit natuurgras bestaat. De nieuwe mat kan slechts 150 uur per jaar worden gebruikt, terwijl op het kunstgras 2000 uur aan wedstrijden en trainingen werden afgewerkt. PEC en de gemeente Zwolle zijn daarom bezig met een plan om twee velden naast het stadion aan te leggen, zodat daar getraind kan worden.

