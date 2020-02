Cristiano Ronaldo heeft Juventus donderdag nipt aan een gelijkspel geholpen tegen AC Milan. De heenwedstrijd in de halve finale van de Coppa Italia eindigde in Milaan door een goal van de Portugees in blessuretijd in 1-1.

Milan, dat met Zlatan Ibrahimovic in de basis aan het duel begon, pakte een kwartier na rust via Ante Rebic de leiding. Het antwoord kwam in de 91e minuut van Ronaldo, die raak schoot uit een strafschop.

De 35-jarige Ronaldo had ook een bijdrage in het veroorzaken van de penalty. Davide Calabria toucheerde de bal met zijn hand nadat Ronaldo met een omhaal het doel van Gianluigi Donnarumma onder vuur nam. Scheidsrechter Paolo Valeri wuifde de handsbal in eerste instantie nog weg, maar na tussenkomst van de VAR werd de bal alsnog op de stip gelegd.

Milan stond op dat moment al met tien man op het veld. Theo Hernández ontving in de 71e minuut zijn tweede gele kaart voor een harde tackle op Paolo Dybala.

De return in Turijn staat op woensdag 4 maart op het programma. Internazionale-Napoli, de heenwedstrijd in de andere halve finale, eindigde woensdag in 0-1.

Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo speelden met Juventus nipt gelijk tegen AC Milan. (Foto: Getty Images)

Sociedad dicht bij bekerfinale dankzij goal Ødegaard

Real Sociedad zette een grote stap naar de finale van de Copa del Rey. De nummer zes uit La Liga was in de heenwedstrijd van de halve finales met 2-1 te sterk voor CD Mirandes.

Martin Ødegaard, die eerder door Real Madrid werd verhuurd aan sc Heerenveen en Vitesse, nam drie minuten voor rust de winnende treffer voor zijn rekening. Door een benutte strafschop van Mikel Oyarzabal was Sociedad in de negende minuut op voorsprong gekomen, waarna Matheus Barrozo een half uur later gelijkmaakte.

De return wordt op donderdag 5 maart afgewerkt. In de andere halve finale won Athletic Club woensdag de heenwedstrijd met 1-0 van Granada.