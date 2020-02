De Feyenoord-selectie heeft de zege op sc Heerenveen (0-1) in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker opgedragen aan Carlo de Leeuw. De materiaalman van de Rotterdammers overleed eerder op donderdag op 59-jarige leeftijd.

"Het was vandaag geen optie om te verliezen", zei Feyenoord-trainer Dick Advocaat bij FOX Sports. "Ik ben na afloop snel naar binnen gelopen, maar ik hoorde dat het geweldig was wat de jongens gedaan hebben met de fans. Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar niet zo goed meer tegen kan."

Na afloop op het veld waren de emoties zichtbaar bij de spelers van Feyenoord. Onder anderen doelpuntenmaker Leroy Fer en assistent-trainer John de Wolf waren in tranen toen de meegereisde fans bedankt werden voor hun steun.

De spelers poseerden daarna met een spandoek uit het uitvak, waarop de naam van De Leeuw stond. De materiaalman, die sinds 2000 voor de Rotterdammers werkte en eerder speler was van de club, leed al geruime tijd aan kanker.

Emotie na afloop bij Leroy Fer. (Foto: Pro Shots)

Berghuis: 'Hebben veel steun aan elkaar gehad'

Ook aanvoerder Steven Berghuis had moeite om zijn emoties in bedwang te houden. "Het was een zware dag.", erkende hij bij FOX Sports.

"Je weet dat het eraan zit te komen, maar als het dan zover is, dan komt het toch als een klap aan. Verliezen was echt geen optie vandaag. Iedereen was aangeslagen, ook de mensen die hem wat minder lang hebben gekend. We hebben een groot mens te vroeg verloren."

"Het was niet lastig om ons op te laden, want we hebben er ook veel kracht uit gehaald. Daardoor werd het alsnog een prachtige avond. We hebben veel steun aan elkaar gehad."

Ook Steven Berghuis was na afloop van het duel aangeslagen. (Foto: Pro Shots)

'We gaan hem ontzettend missen'

Feyenoord-doelman Justin Bijlow had geen moeite om zich te concentreren onder de lat. "Pas na afloop kwamen de emoties eruit", zei hij. "We gaan hem heel erg missen. Het was een aparte man met een mooi gevoel voor humor."

Volgens Jan-Arie van der Heijden, die vijf minuten voor tijd inviel, was voetbal vooral bijzaak in Heerenveen. "We kwamen hier maar voor één iemand en dat was voor Carlo de Leeuw. We wilden hem eren met een overwinning en dat is gelukt."

"Ik hoop dat we het verdriet bij zijn familie - en ook al is het maar voor 1 procent - iets hebben kunnen verminderen. In de kleedkamer was het stil. Carlo is een gouden gozer en iedereen mag hem enorm. Ondanks dat we het nog niet beseffen, is het gemis al heel groot. We gaan hem ontzettend missen."

Bekijk de uitslagen en het programma in de TOTO KNVB Beker