Dick Advocaat merkt dat het overlijden van materiaalman Carlo de Leeuw de spelers van Feyenoord veel doet. De Leeuw overleed donderdag op 59-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

De Leeuw was sinds 2000 materiaalman bij Feyenoord, dat donderdagavond in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker uit tegen sc Heerenveen speelt. De Rotterdammers dragen rouwbanden.

"Het was vanochtend heel, heel stil. De jongens hebben ontzettend veel met hem meegemaakt. Het is verschrikkelijk nieuws", zei Advocaat voor de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion bij FOX Sports.

"Ik heb nog geen idee welke impact het tijdens de wedstrijd op de spelers heeft. Ik heb wel geprobeerd ze wat losser te krijgen door te zeggen waar het vanavond om gaat, al klinkt het allemaal wel heel vreemd."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de Feyenoord-spelers die het veld in speciale shirts betreden.

Hahn: 'Hij was een geweldige vent'

Heerenveen-keeper Warner Hahn, die de wedstrijd tegen zijn oude club Feyenoord moet missen vanwege een blessure, sprak mooie woorden over De Leeuw.

"Hij was een vrolijke man, altijd in voor een babbeltje. Leuk, grappig. Een geweldige vent. Dat soort mensen zijn achter de schermen ontzettend belangrijk voor een club."

Heerenveen-Feyenoord is donderdag om 20.45 uur begonnen. NAC Breda, Ajax en FC Utrecht plaatsten zich al voor de halve finales van het bekertoernooi.

Bekijk de uitslagen en het programma in de TOTO KNVB Beker