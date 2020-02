FC Utrecht heeft donderdag ten koste van Go Ahead Eagles de halve finales van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Eredivisionist versloeg de Keuken Kampioen Divisie-club in Deventer met 1-4 en staat in de volgende ronde tegenover Ajax.

Halverwege was het al 0-2 voor de ploeg van trainer John van den Brom door doelpunten van Simon Gustafson en Adam Maher. Jaroslav Navrátil gaf Go Ahead kort na rust weer hoop op een goed resultaat, maar die hoop werd al snel tenietgedaan door Jean-Christophe Bahebeck, die in de 55e minuut voor de 1-3 zorgde.

De mooiste treffer van de avond werd een kwartier voor tijd gemaakt door Kristoffer Peterson. De Zweed legde aan van zo'n 20 meter en schoot met een beheerst schot raak via de binnenkant van de paal.

FC Utrecht speelt in de halve finales een thuiswedstrijd tegen Ajax, dat woensdag met 0-3 te sterk was voor Vitesse. NAC is de derde halvefinalist en treft de winnaar van het treffen tussen sc Heerenveen en Feyenoord. Die wedstrijd is om 20.45 uur begonnen.

In de Eredivisie komt FC Utrecht zondag weer in actie met een uitwedstrijd tegen Willem II. Go Ahead Eagles, de nummer vijf uit de Keuken Kampioen Divisie, hervat de competitie ook zondag met een uitduel met MVV.

Regen maakte voetballen lastig in De Adelaarshorst. (Foto: Pro Shots)

Utrecht neemt in slotfase van eerste helft afstand van Go Ahead

Het regende de hele wedstrijd pijpenstelen in De Adelaarshorst en daar hadden beide ploegen last van. Veel spelers gingen onderuit en de teams slaagden er niet in om de bal in de ploeg te houden.

Gustafson zorgde in de slotfase van de eerste helft voor een zeldzame opleving. De Zweed ging de combinatie aan met Gyrano Kerk en rondde fraai af. Maher leek de wedstrijd in de blessuretijd te beslissen door een vrije trap, die van richting werd veranderd, binnen te schieten.

Tot Utrecht op voorsprong kwam, hadden de bezoekers het lastig met Go Ahead, dat al na vijf minuten op voorsprong had kunnen komen. Alexander Bannink leek de 0-1 binnen te kunnen lopen, maar hij schoof de bal van een paar meter afstand naast de goal van Utrecht-doelman Jeroen Zoet.

Adam Maher schiet vlak voor rust de 0-2 binnen. (Foto: Pro Shots)

Navrátil brengt spanning na rust even terug

Go Ahead begon sterk aan de tweede helft en bracht vier minuten na rust de spanning weer terug. Navrátil zag zijn voorzet nog gekeerd worden, waarna het in tweede instantie wél raak was voor de Tsjech.

Het antwoord van Utrecht liet niet lang op zich wachten. Sean Klaiber stuurde Kerk weg, die op zijn beurt Bahebeck in stelling bracht. Voor de Fransman was het van dichtbij een koud kunstje om de 1-3 te noteren. Peterson besliste het duel definitief door met een fraai afstandsschot de 1-4 voor zijn rekening te nemen.

Jeroen Veldmate leek in de slotfase een vrije trap binnen te schieten namens de thuisploeg, maar de verdediger moest zijn meerdere erkennen in Zoet. De huurling van PSV tikte met een fraaie duik de bal uit het doel en hielde de schade zo beperkt tot één tegentreffer.

