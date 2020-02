Terence Kongolo kan het EK van komende zomer definitief uit zijn hoofd zetten. De viervoudig international, die vorig jaar nog een paar keer bij de voorselectie van Oranje zat, mist door een voetblessure de rest van het seizoen.

De 25-jarige Kongolo staat onder contract bij Brighton & Hove Albion en stapte deze winter op huurbasis over naar Championship-club Fulham, waarvoor hij zaterdag zijn tweede wedstrijd speelde. In zijn korte speeltijd als invaller raakte hij geblesseerd.

Kongolo, die eerder dit seizoen al aan de kant stond met een spierblessure, werd op 25 september vorig jaar voor het laatst opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Wit-Rusland.

De oud-speler van Feyenoord viel toen af voor de definitieve selectie. Zijn laatste van vier interlands dateert van 31 mei 2018, toen hij inviel in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Slowakije. Hij maakte vier jaar eerder tegen Ecuador zijn debuut in Oranje en mocht op het WK 2014 invallen tegen Chili.

Ook Memphis en Malen geblesseerd

In april 2012 debuteerde Kongolo als prof bij Feyenoord. Hij werd in de zomer van 2017 voor zo'n 15 miljoen euro verkocht aan AS Monaco. Een jaar later verkaste de verdediger voor 20 miljoen euro naar Huddersfield Town, waar hij dit seizoen niet meer aan spelen toekwam. Het leidde tot een verhuur aan Fulham.

Kongolo is de derde speler van wie bondscoach Ronald Koeman vrijwel zeker weet dat hij er geen beroep op kan doen tijdens het EK van komende zomer. Aanvallers Memphis Depay en Donyell Malen zijn ook voor de rest van het seizoen uitgeschakeld.