Go Ahead Eagles-FC Utrecht ·

49' GOAL Go Ahead Eagles! 1-2



We hebben weer een wedstrijd in de Adelaarshorst! De voorzet van Jaroslav Navratil wordt in eerste instantie nog onschadelijk gemaakt door Justin Hoogma, maar in de nastoot schiet hij de bal kiezelhard in de korte hoek, buiten het bereik van Jeroen Zoet.