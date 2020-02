De tuchtcommissie van de KNVB heeft donderdag bepaald dat FC Den Bosch twee thuiswedstrijden met een lege M-side, de tribune met fanatieke fans van de club, moet spelen. De Eerstedivisionist wordt zo gestraft voor de racistische leuzen van de fans in november jegens Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira.

De tuchtcommissie volgt daarmee de eis van twee weken geleden van de aanklager betaald voetbal van de bond. FC Den Bosch had op voorhand al laten weten sowieso niet in beroep te gaan tegen een eventuele sanctie.

"We accepteren de beslissing van de tuchtcommissie. Wel balen we enorm dat de goeden onder de kwaden moeten lijden. Dat spijt ons echt", zegt voorzitter Jan-Hein Schouten van de raad van commissarissen (rvc) van FC Den Bosch.

Mendes Moreira kreeg tijdens de eerste helft van de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior op 17 november apengeluiden en verwensingen naar zijn hoofd geslingerd. De scheidsrechter legde daarop het duel tijdelijk stil.

172 Zijn de plannen tegen racisme in het voetbal wel haalbaar?

Tuchtcommissie laakt houding FC Den Bosch

De tuchtcommissie verwijt FC Den Bosch dat de club tijdens de wedstrijd niet heeft erkend dat er sprake was van racisme - de stadionspeaker zei niet dat het stilleggen van het duel daarmee te maken had - en ook na afloop van de wedstrijd onvoldoende stappen heeft gezet.

Verder vindt de tuchtcommissie het onvoldoende dat FC Den Bosch naar aanleiding van de racistische spreekkoren en uitlatingen tot op heden slechts één persoon heeft kunnen identificeren en een stadionverbod heeft kunnen opleggen.

FC Den Bosch zal nu vrijdag tegen Jong FC Utrecht en op 6 maart tegen Almere City in een deels gesloten stadion moeten aantreden. De vakken M5, M6 en M7 blijven dicht. De seizoenkaarten voor die plekken zijn geblokkeerd.

Het kabinet maakte zaterdag bekend de komende drie jaar 14 miljoen euro te zullen investeren om racisme in het voetbal tegen te gaan. Het geld wordt onder meer geïnvesteerd in extra cameratoezicht en een app waarin supporters melding kunnen doen van wantoestanden in stadions.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Keuken Kampioen Divisie