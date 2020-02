Olympique Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas is diep onder de indruk van het herstelproces van Memphis Depay. De 26-jarige aanvaller revalideert voorspoedig van een zware knieblessure.

"Het is exceptioneel wat Memphis doet. Hij is een uitzonderlijke persoonlijkheid, die je kunt vertrouwen", zei Aulas donderdag bij de perspresentatie van de Braziliaanse middenvelder Bruno Guimaraes tegen RMC Sport.

Memphis scheurde halverwege december zijn kruisband en de verwachting was dat hij het EK van komende zomer met het Nederlands elftal zou moeten missen, maar hij deelde de laatste tijd veelbelovende beelden op sociale media.

Zo plaatste Memphis dinsdag nog een filmpje online waarin te zien is dat hij weer met een bal traint. Hij schreef daarbij de tekst 'Let them talk while we work', doelend op speculaties in de media of hij het EK wel of niet zal halen.

45 Memphis deelt beelden van training met bal

Aulas wil dat Memphis contract verlengt

Aulas reageerde direct op die tweet met "Zorg goed voor jezelf, we hebben je volgend seizoen ook nodig", waarmee hij hintte op een langer verblijf van Memphis, die voor zijn kwetsuur in verband werd gebracht met een vertrek na dit seizoen.

"Het was inderdaad een bericht om hem te zeggen bij ons te blijven en zijn contract te verlengen", aldus Aulas, die niet voor de eerste keer een beroep deed op de loyaliteit van zijn sterspeler, twee dagen later.

Memphis speelt sinds januari 2017 voor Lyon, waar hij nog een contract tot medio 2021 heeft. Hij kwam tot dusver tot 134 officiële wedstrijden voor de Fransen, waarin hij 53 doelpunten maakte en bovendien 43 assists leverde.

