Jürgen Klinsmann hoeft er niet op te rekenen dat hij aan kan blijven in de raad van toezicht van Hertha BSC. De oud-international stopte eerder deze week abrupt als coach van de Duitse ploeg en investeerder Lars Windhorst heeft het nu met hem gehad.

De 55-jarige Klinsmann was slechts 2,5 maand trainer van de ploeg uit de Bundesliga. Hij zei in een verklaring "vertrouwen van de clubleiding te missen" in de strijd tegen degradatie, maar wel aan te willen blijven in de raad van toezicht. Daar is hij echter niet meer welkom.

De manier waarop Klinsmann is vertrokken, heeft namelijk kwaad bloed gezet in Berlijn. Windhorst haalde donderdag op een persconferentie uit naar de coach. "Gezien de manier waarop hij afscheid heeft genomen, is een samenwerking in de raad van toezicht niet voor te stellen. Voor ons is dit onacceptabel. Klinsmann is zijn geloofwaardigheid kwijt."

De 43-jarige Windhorst, die de oud-spits zelf binnenboord had gehaald, noemt het opstappen van Klinsmann "tienergedrag". "Zoiets kan je als volwassen man niet maken in de zakenwereld. Ik hoorde vijftien minuten van tevoren dat hij zou opstappen. Het was onmogelijk hem op andere gedachten te brengen."

Sportief directeur Michael Preetz (rechts) en investeer Lars Windhorst (midden) haalden hard uit naar de opgestapte Jürgen Klinsmann. (Foto: Pro Shots)

'We zijn in de kou gezet'

Ook sportief directeur Michael Preetz werd volkomen verrast door het vertrek van de coach. "Ik heb veel meegemaakt in het voetbal, maar dit was volkomen nieuw. We hebben geen kans gekregen om erover te praten en om hier gezamenlijk uit te komen. We zijn in de kou gezet."

De club heeft Alexander Nouri en Markus Feldhoff als voorlopige opvolgers van Klinsmann aangewezen. Zij krijgen de taak om de club uit de Duitse hoofdstad te behoeden voor degradatie.

Hertha is na 21 wedstrijden de nummer veertien van de Bundesliga. Onder Klinsmann pakte de ploeg na de winterstop zeven punten uit vijf competitieduels. Hertha heeft slechts zes punten meer dan Werder Bremen, dat op een degradatieplek staat.

