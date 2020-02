Materiaalman Carlo de Leeuw van Feyenoord is donderdag op 59-jarige leeftijd overleden. De Rotterdammer leed aan kanker.

"Met grote droefenis heeft Feyenoord kennisgenomen van het overlijden van Carlo de Leeuw", meldt de club op de eigen website.

De Leeuw was sinds 2000 materiaalman bij het eerste elftal en had die functie ook lange tijd bij het Nederlands elftal. Eerder was hij ook als speler actief voor de Rotterdammers. De linksbuiten speelde 45 wedstrijden in het eerste elftal, waaronder de bekerfinale van 1980, waarin hij met een doelpunt bijdroeg aan de 3-1-zege op Ajax.

Later kwam De Leeuw uit voor Excelsior, SC Cambuur, FC Eindhoven en FC Volendam. Vooral in Friesland maakte De Leeuw indruk. Bij die club speelde hij zes seizoenen. Cambuur is net als Feyenoord zeer bedroefd om het overlijden van De Leeuw.

De spelers van Feyenoord droegen begin dit seizoen voor het duel met FC Utrecht nog een speciaal T-shirt om de zieke Carlo de Leeuw sterkte te wensen. (Foto: Pro Shots)

'Strijd viel niet te winnen'

Bij De Leeuw werd aan het begin van dit seizoen vastgesteld dat hij aan tongkanker leed. Hij onderging vervolgens een zware operatie, maar bij een nieuwe controle werd de ziekte ook in zijn nek geconstateerd.

"Het bleek het begin van een strijd die uiteindelijk niet te winnen viel", schrijft Feyenoord in een verklaring. "Feyenoord wenst alle nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies."

De Leeuw wordt in besloten kring begraven. Feyenoord roept supporters die hun medeleven willen betuigen op om het condoleanceregister in het Maasgebouw te tekenen of een bericht achter te laten op de website van de club.