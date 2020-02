Bas Dost heeft nog lang mentaal last gehad van de aanval van hooligans van zijn oude club Sporting CP. Zij drongen in mei 2018 het trainingscomplex van de club binnen en sloegen de spits op het hoofd.

De dertigjarige aanvaller was een van de grootste slachtoffers van die aanval, die plaatsvond nadat Sporting door een competitienederlaag plaatsing voor de Champions League misliep. Zeker vijftig gemaskeerde hooligans drongen trainingscomplex Alcochete binnen.

Dost, die nu onder contract staat bij Eintracht Frankfurt, liep bij die aanval onder meer een hoofdwond op, die gehecht moest worden. Daar heeft hij een litteken aan overgehouden, liet hij woensdag weten tijdens de rechtszaak tegen de hooligans.

Hij had aanvankelijk niet door dat er fysiek geweld gebruikt zou worden. "Ik kom uit Nederland en in Nederland lossen we problemen op door met elkaar te praten", zei Dost via Skype. "Ik vond dat ik mijn verantwoordelijkheid moest nemen als een van de leiders van het team."

Bas Dost liep bij de aanval een flinke hoofdwond op. (Foto: Sporting CP)

'Vijf seconden buiten westen geweest'

Van praten was geen sprake, want voor Dost het doorhad, sloeg een van de aanvallers hem met een voorwerp op het hoofd. "Daarna heeft hij me getrapt en zei tegen anderen om hetzelfde te doen. Ik ben zeker vijf seconden buiten westen geweest."

De aanval heeft zowel fysiek als mentaal zijn sporen nagelaten, erkende Dost. "Ik heb gevreesd voor mijn leven, het was vreselijk. Ik durfde daarna niet meer alleen te zijn, vooral als ik de straat op ging of naar de supermarkt. Alleen thuis voelde ik me veilig."

Dost heeft therapie nodig gehad om het incident een plaats te geven. "Het voelt nog steeds niet goed, al ben ik niet meer zo bang als in de eerste maand na de aanval. Ik heb met veel traumatherapeuten gesproken en die gaven me de suggestie om het land uit te gaan."

"Mijn vrouw was ook nog eens zwanger in die periode en wilde in Lissabon bevallen. Ik ben toen zelf met mijn agent voor drie weken naar Oostenrijk gegaan, maar ik had geen idee wat ik moest doen, want ik zat in onzekerheid over mijn toekomst."

'Nooit gedacht terug te keren'

Dost keerde daarna nog wel terug bij Sporting, maar dat ging aanvankelijk niet van harte. "Ik had toen nooit gedacht nog terug te keren op het trainingscomplex. Het duurde een paar weken voor ik weer gewend was. Gelukkig heb ik mensen die me bijstaan in moeilijke tijden."

De oud-speler van sc Heerenveen en Heracles Almelo heeft uiteindelijk nog een jaar voor de topclub uit Lissabon gespeeld. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Dost maakte dit seizoen vijf doelpunten in de Bundesliga.