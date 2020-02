Vitesse-trainer Edward Sturing kon na de bekernederlaag woensdagavond tegen Ajax (0-3) niet anders dan concluderen dat zijn ploeg tekortkwam. De Arnhemmers dwongen voor eigen publiek amper kansen af.

"Wij kunnen als Vitesse niet zo veel prijzen winnen, dus de beker is een van de weinige", zei Sturing na duel in het kwartfinales van de TOTO KNVB Beker tegen FOX Sports. "Die kans is nu weg."

De Arnhemmers kwamen na een half uur op achterstand door een doelpunt van Ryan Babel, die aan het eind stond van een vlijmscherpe counter. In de slotfase van het duel liep Ajax verder uit door treffers van Ryan Gravenberch en Dusan Tadic (strafschop).

Met name bij dat eerste doelpunt had Vitesse slimmer moeten zijn, vond Sturing. Hij zag hoe Lassina Traoré tussen twee man wegdraaide en na een sprint de bal klaarlegde voor Babel. "Dat ging heel naïef, want daar moeten we gewoon een overtreding maken om de counter eruit te halen. Dat zie je Ajax wel doen, die maken dan een kleine overtreding."

Ryan Babel opende uit een voorzet van Lassina Traoré de score. (Foto: Pro Shots)

'Na rode kaart was het klaar'

Sturing was niet meteen van slag door die achterstand. "Zolang het 0-1 voor Ajax staat, is eigenlijk nog alles mogelijk. Je hoopt op één moment", zei hij. "We hebben een paar keer geprofiteerd van de ruimte die Ajax weggaf, maar uit die momenten scoor je niet. Als je naar de hele wedstrijd kijkt, komen we gewoon tekort."

Een alles-of-nietsoffensief van de Arnhemmers werd een kwartier voor tijd in de kiem gesmoord, toen Vitesse vlak na de 0-2 van Gravenberch door de tweede gele kaart van Tim Matavz met tien man kwam te staan én een strafschop tegen kreeg.

"Na die rode kaart was het klaar", verzuchtte Sturing, die erkende dat de arbitrage misschien wat tegenzat. Zo smeekte Bryan Linssen bij arbiter Bas Nijhuis verschillende keren om een strafschop, maar die werd niet gegeven. "We hebben een VAR en een scheidsrechter om dat te beoordelen en die zeggen dat het niet zo is. Wat moet ik ermee", vroeg Sturing zich schouderophalend af.

Door de nederlaag kan Vitesse het vizier nu volledig richten op de competitie, waarin de ploeg de play-offs om een ticket voor de Europa League hoopt te pakken. Vitesse hervat de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

