Daley Blind kijkt met een goed gevoel terug op zijn rentree woensdag in de hoofdmacht van Ajax. De van een ontstoken hartspier herstelde verdediger hoopt snel weer in de basis te staan.

Blind mocht in de met 0-3 gewonnen kwartfinale in de TOTO KNVB Beker tegen Vitesse een klein kwartier voor tijd invallen voor Ryan Gravenberch. Het waren zijn eerste minuten in ruim twee maanden tijd.

"Ik ben heel blij dat ik weer terug ben, hier heb ik echt naar gesnakt", zei Blind bij FOX Sports. "Dit voelt heel prettig."

Blind leefde met gezonde spanning toe naar de wedstrijd in GelreDome. "Ik wist al wel dat ik in mocht vallen vanavond. Maar ik leefde hier wel extra naar toe, omdat ik toch een heftige periode achter de rug heb."

Daley Blind viel dertien minuten voor tijd in voor Ryan Gravenberch. (Foto: Pro Shots)

'Voel me veiliger dan ieder ander'

De international kwam niet meer in actie sinds hij op 10 december duizelig werd in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia en er achteraf een ontstoken hartspier bij hem werd geconstateerd.

"Ik heb altijd het positieve gevoel vastgehouden en voel me nu goed en veiliger dan ieder ander", verwijst hij naar de kleine defibrillator die na het incident preventief bij hem is geïmplanteerd. "Ik heb in het veld geen moment angst gevoeld."

Als het aan de 29-jarige Blind ligt, wordt het aantal speelminuten snel opgebouwd. "Ik weet dat ik nog niet wedstrijdfit ben, maar ik wil zo snel mogelijk weer in de basis staan. Het liefste zondag al, maar dat is aan de trainer. Ik moet soms afgeremd worden."

Ten Hag: 'Belangrijk voor hem en voor het team'

Trainer Erik ten Hag had Blind al voor de wedstrijd op de hoogte gebracht dat hij, ongeacht de tussenstand, in zou mogen vallen.

"Zo kon hij weer speelminuten maken en zondag (thuis tegen RKC, red) weer een nieuwe stap zetten. Zijn rentree is een belangrijk moment voor hem en voor het team. Het spreekt voor zich dat we hem de komende weken nog hard nodig zullen hebben."

Ten Hag kon tegen Vitesse ook weer beschikken over Hakim Ziyech. De spelmaker, die volgend seizoen vermoedelijk voor Chelsea speelt, keert terug van een kuitblessure en viel tien minuten voor tijd in.

"Hij was meteen belangrijk met twee heerlijke passes. Dat is Ziyech ten voeten uit. We zijn heel blij dat hij in ieder geval tot het einde van het seizoen nog bij ons is."