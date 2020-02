Ajax heeft zich woensdag eenvoudig voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker geplaatst. Op de avond dat Daley Blind en Hakim Ziyech hun rentree maakten, werd Vitesse in Arnhem met 0-3 verslagen.

Halverwege was het 0-1 dankzij Ryan Babel, die scoorde na een vlijmscherpe counter. Het was zijn eerste doelpunt voor Ajax sinds hij er deze winter terugkeerde. Na rust zorgde Ryan Gravenberch voor de beslissing en tekende aanvoerder Dusan Tadic uit een strafschop voor de eindstand.

In een overwegend saaie tweede helft was de invalbeurt van sterspelers Blind en Ziyech bij Ajax het noemenswaardigst. Blind is weer hersteld na een ontstoken hartspier en Ziyech miste de laatste wedstrijden vanwege een kuitblessure.

Ajax staat in de halve finales van het bekertoernooi tegenover Go Ahead Eagles of FC Utrecht. Die clubs treffen elkaar donderdag. Hetzelfde geldt voor sc Heerenveen en Feyenoord; een van die clubs treft NAC Breda, dat woensdagavond voor een sensatie zorgde door AZ met 1-3 te kloppen.

De volgende wedstrijd van Ajax is zondag, wanneer de Eredivisie-koploper in de eigen Johan Cruijff ArenA tegen hekkensluiter RKC Waalwijk speelt. Vier dagen later wacht Getafe in de Europa League.

Duel tussen Bryan Linssen van Vitesse en Ajacied Sergiño Dest. (Foto: Pro Shots)

Leuke beginfase in GelreDome

De beginfase van Vitesse-Ajax was vermakelijk. Binnen een minuut hadden beide ploegen al kunnen scoren; Vitesse-keeper Remko Pasveer redde knap op een inzet van Lassina Traoré en Nicolás Tagliafico kon nog net ingrijpen toen Tim Matavz gevaarlijk opdook.

Na een hoog tempo in de eerste minuten namen beide ploegen wat gas terug. Het initiatief lag bij Ajax, maar de ploeg van trainer Erik ten Hag creëerde lange tijd niet heel veel.

Toch was het na iets meer dan een half uur raak. Vlak nadat Traoré een kans had gemist, gaf hij de bal bij een messcherpe counter goed voor op Babel, die van dichtbij afrondde.

Tim Matavz kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart en dus rood. (Foto: Pro Shots)

Tweede helft valt flink tegen

De tweede helft in het GelreDome was het aanzien amper waard. Ajax voelde niet de noodzaak om vol op zoek te gaan naar een tweede treffer en Vitesse was niet in staat om het de Amsterdammers heel erg moeilijk te maken.

Met nog ongeveer een kwartier op de klok viel de beslissing: Tagliafico gaf voor, Donny van de Beek stapte slim over de bal heen en jongeling Gravenberch schoot diagonaal raak. Het was de nekslag voor Vitesse.

In de resterende minuten volgde meer goed nieuws voor Ajax, waar Blind en Ziyech terugkeerden. Het werd ook nog 0-3 door Tadic, die raak schoot uit een makkelijk gegeven strafschop, toegekend op aanraden van de VAR. Bij protesten tegen dat besluit kreeg Vitessenaar Matavz zijn tweede gele kaart.

Ryan Gravenberch zorgde in de tweede helft voor de beslissing in Arnhem. (Foto: Pro Shots)

