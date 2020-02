Peter Hyballa beleefde een bijzondere avond door met NAC Breda ten koste van AZ de halve finales van de TOTO KNVB Beker te bereiken. De Duitse trainer hoopt daarin aan Feyenoord gekoppeld te worden.

Omdat de loting voor de volgende ronde al heeft plaatsgevonden, weet NAC dat in de halve finales een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen of Feyenoord op het programma staat. Hyballa maakte er na de sensationele 1-3-zege in Alkmaar geen geheim van het liefst naar De Kuip af te reizen.

"Ik hoop dat we tegen Feyenoord spelen", blikte Hyballa bij FOX Sports alvast vooruit op de halve finales, die begin maart worden afgewerkt. "Al wacht maandag eerst Jong Ajax, dus laten we ons daar eerst op focussen."

Met het verwijzen naar de volgende competitiewedstrijd bewees Hyballa ondanks de bekerstunt met beide benen op de grond te blijven staan. "Ach, ik ben een beetje ouder geworden, misschien ligt het daaraan. Ik probeer altijd te relativeren."

'We weten wel dat AZ de betere spelers heeft'

Hyballa zat woensdag in het AFAS Stadion pas voor de tweede keer op de bank bij NAC. De vorige week als opvolger van de ontslagen Ruud Brood aangestelde trainer debuteerde vrijdag met een teleurstellend 1-1-gelijkspel tegen TOP Oss.

In Alkmaar zag de Duitser de huidige nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie veel beter voor de dag komen, mede doordat de gekozen tactiek goed uitpakte.

"Als we de bal kregen, probeerden we snel om te schakelen en ook soms de lelijke lange bal te spelen. We wilden niet te veel combineren, want we weten dat AZ de betere spelers heeft."

NAC hoort donderdag wie de tegenstander wordt in de halve finales. Om 20.45 uur strijden sc Heerenveen en Feyenoord in het Abe Lenstra Stadion om een plaats bij de laatste vier.