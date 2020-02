Teun Koopmeiners en Arne Slot vinden dat AZ de verrassende bekeruitschakeling tegen NAC Breda aan zichzelf te wijten heeft. Volgens de aanvoerder en de coach gaf hun ploeg de bezoekers te veel vrijheid.

"We verdedigden niet goed genoeg. Aan de bal was het in de eerste helft nog wel aardig, maar we gaven het te makkelijk weg", zei de teleurgestelde Koopmeiners bij FOX Sports.

"Het is heel slordig om drie goals tegen te krijgen. Misschien lag het aan de communicatie. Natuurlijk wil iedereen de bal tegenhouden, maar het ligt ook aan de manier waarop je met elkaar praat. Dat was niet goed genoeg."

AZ stond tegen NAC bij rust al achter door een doelpunt van Mounir El Allouchi en de problemen namen in de tweede helft toe, toen Robin Schouten voor 0-2 zorgde. Na de aansluitingstreffer van Oussama Idrissi zorgde Javier Noblejas voor de beslissing.

De 21-jarige Koopmeiners stond in 2018 al eens met AZ in de bekerfinale en had die ambiance dit seizoen graag nog eens meegemaakt. "We willen voor iedere prijs vechten en weten hoe mooi het is om een bekerfinale te spelen. Dat wilden we heel graag, maar het is niet gelukt."

AZ kwam in de eerste helft al op achterstand tegen NAC Breda. (Foto: Pro Shots)

Slot: 'Mis dat iedereen maximaal terug sprint'

Trainer Slot had min of meer dezelfde analyse als zijn aanvoerder. "Het lukt ons om veel kansen te creëren, maar ik mis dat iedere speler maximaal terug sprint. Het tweede doelpunt van NAC vond ik een kopie van ons tegendoelpunt laatst tegen Willem II", vertelde hij.

"Als je thuis tegen Willem II en NAC drie tegengoals krijgt, dan kun je nog zo leuk aanvallen, maar aan de andere kant moet er ook iets gebeuren. Je moet er alles aan doen om met zijn allen een tegengoal te voorkomen. Dat kan beter."

AZ is nog op twee fronten actief; de Alkmaarders staan tweede in de Eredivisie en zitten nog in de Europa League. Zaterdag is FC Twente in Enschede de tegenstander in de competitie.

