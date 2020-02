Linksback Mitchel Bakker heeft woensdag zijn basisdebuut gemaakt voor Paris Saint-Germain. De negentienjarige Nederlander had een aandeel in de 1-6-zege op Dijon in de Coupe de France. In Italië is Napoli dankzij een overwinning bij Internazionale (0-1) dicht bij de bekerfinale.

Bakker gaf de bal al in de eerste minuut van Dijon-PSG strak voor, waarna Dijon-verdediger Wesley Lautoa een eigen doelpunt maakte. De vroege treffer was een voorbode voor een eenvoudige avond voor de bezoekers.

Mounir Chouiar maakte nog wel gelijk, maar dankzij Pablo Sarabia (twee goals), Kylian Mbappé, Thiago Silva en een eigen goal van Senou Coulibaly liep de score flink op voor de Franse topclub.

Bakker, die op 29 januari in de vorige ronde van de Coupe de France als invaller al debuteerde voor PSG, stond tegen Dijon met sterren als Mbappé, Silva, Edinson Cavani en Julian Draxler op het veld. Hij maakte de hele wedstrijd vol.

Vorig jaar zomer stapte Bakker verrassend over van Ajax - waar hij de jeugdopleiding doorliep - naar Paris Saint-Germain. De jeugdinternational vond dat hij niet genoeg kansen kreeg in Amsterdam en vertrok transfervrij.

Napoli stuit Inter in Milaan

In Italië kon Inter de 4-2-overwinning op stadgenoot AC Milan van afgelopen weekend geen goed vervolg geven. Napoli, dat vooralsnog een moeizaam seizoen beleeft, was met 0-1 te sterk.

Het winnende doelpunt kwam na rust op naam van Fabián Ruiz. Bij Inter had Stefan de Vrij zoals gebruikelijk een basisplaats. Winteraankoop Christian Eriksen viel in. De return in Napels is op 5 maart. De andere halve eindstrijd gaat tussen AC Milan en Juventus.

Fabián Ruiz schoot Napoli naar de overwinning tegen Internazionale. (Foto: Pro Shots)