NAC Breda heeft voor een enorme stunt gezorgd door zich ten koste van AZ te plaatsen voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker. De Brabanders zegevierden woensdag in Alkmaar met 1-3.

De huidige nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie had in de achtste finales al indruk gemaakt door PSV uit te schakelen. AZ, tweede in de Eredivisie, bereikte de laatste acht ten koste van TOP Oss.

NAC had de overwinning voor een belangrijk deel te danken aan Robin Schouten. De voormalige jeugdspeler van AZ gaf de assist bij de openingsgoal van Mounir El Allouchi en maakte er na rust zelf 0-2 van. Nadat Oussama Idrissi de spanning had teruggebracht, zorgde Javier Noblejas in de slotfase voor de beslissing.

In de halve finale wacht NAC, waar Peter Hyballa sinds vorige week als trainer op de bank zit, opnieuw een uitwedstrijd. De Bredanaars gaan dan op bezoek bij de winnaar van het duel tussen sc Heerenveen en Feyenoord.

Spelers van NAC Breda vieren de beslissende goal van de Spaanse invaller Javier Noblejas. (Foto: Pro Shots)

Schouten doet oude ploeg pijn

NAC besloot zich tegen AZ net als in de vorige ronde tegen PSV niet in te graven en koos zelf regelmatig de aanval. De bezoekers werden tien minuten voor rust voor die strijdwijze beloond toen El Allouchi met een van richting veranderd schot de score opende. De voorzet kwam van Schouten, die even daarvoor zelf een enorme kans had laten liggen.

AZ stelde daar wel dreiging, maar nauwelijks uitgespeelde kansen tegenover. Myron Boadu schoot vroeg in de wedstrijd na een diepe bal van Dani de Wit rakelings naast, een inzet van Thomas Ouwejan werd door doelman Nick Olij gekeerd in de korte hoek.

Met de voorsprong op zak kon NAC, gesteund door een vol uitvak, na rust meer achteroverleunen en loeren op de snelle uitbraak. Dat leverde na een uur de 0-2 op, toen de geboren Alkmaarder Schouten met een geplaatst schot Marco Bizot kansloos liet.

Oussama Idrissi bracht de spanning terug met een geweldig afstandsschot. (Foto: Pro Shots)

Idrissi brengt spanning terug met prachtige goal

AZ had een geniale ingeving van Idrissi nodig om terug in de wedstrijd te komen. Met een geweldige uithaal van zo'n 35 meter zorgde de Marokkaanse international in de 65e minuut voor de aansluitingstreffer.

De druk van AZ nam daarna toe, maar de uitgelezen kans op 2-2 was aan invallers Yukinari Sugawara en Ferdy Druijf niet besteed. Aan de andere kant maakte de Spanjaard Noblejas de sensatie compleet door er 1-3 van te maken.

NAC krijgt begin maart de kans om voor het eerst sinds 1974 de bekerfinale te bereiken. Destijds werd de eindstrijd met 6-0 verloren van PSV. Een jaar eerder sleepte NAC ten koste van NEC (2-0) de vooralsnog enige beker in de wacht.

De spelers van NAC Breda werden in Alkmaar gesteund door een vol uitvak. (Foto: Pro Shots)

