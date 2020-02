Ajax begint woensdag met Edson Álvarez en Lassina Traoré in de basis aan het kwartfinaleduel met Vitesse in de TOTO KNVB Beker. Daley Blind en Hakim Ziyech zijn terug van een blessure en zitten op de bank.

Centraal achterin is Álvarez de vervanger van de geblesseerde Joël Veltman. Verwacht werd dat Perr Schuurs die plek zou innemen, maar hij is niet helemaal fit en behoort niet tot de selectie.

Voorin wordt spits Traoré geflankeerd door aanvoerder Dusan Tadic en Ryan Babel. Ten opzichte van de vorige wedstrijd van Ajax (vorige week zondag tegen PSV) ontbreekt de geblesseerde Quincy Promes.

Blind ontbrak sinds halverwege december vanwege een ontstoken hartspier en Ziyech - hij gaat komende zomer zeer waarschijnlijk voor zo'n 45 miljoen euro naar Chelsea - miste door een kuitblessure de laatste wedstrijden van Ajax. Het belangrijke duo zit tegen Vitesse op de bank en keert zondag tegen RKC Waalwijk mogelijk terug in de basis.

Vitesse-Ajax begint om 20.45 uur en is het tweede kwartfinaleduel in de TOTO KNVB Beker van woensdag. Om 18.30 uur was de aftrap bij AZ-NAC Breda en donderdag staan Go Ahead Eagles-FC Utrecht en sc Heerenveen-Feyenoord op het programma.

Opstelling Vitesse: Pasveer; Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark; Tronstad, Tannane, Bero; Dicko, Matavz, Linssen.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Álvarez, Martínez, Tagliafico; Gravenberch, Van de Beek, Eiting; Tadic, Traoré, Babel.

Vitesse-Ajax wordt gespeeld in het GelreDome. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen en het programma in de TOTO KNVB Beker