FC Twente en de veelbesproken Wout Brama zien nog perspectief om met elkaar verder te gaan. Het bestuur, de trainersstaf en de clubicoon hebben de situatie woensdag besproken.

Brama komt onder trainer Gonzalo García al een tijdje niet meer aan spelen toe, tot woede van de fans, die dinsdagavond na de 2-0-nederlaag bij FC Emmen verhaal kwamen halen.

Het kwam tot een gesprek tussen de trainersstaf, aanvoerder Xandro Schenk en een groepje supporters. Een geluidsfragment, waarin keeperstrainer Sander Boschker zei dat Brama voor onrust in de selectie zorgt en daarmee deels schuldig is aan de slechte prestaties, lekte uit. Brama zat woensdag om de tafel met FC Twente.

"Het was een intensief gesprek, waarin betrokkenen hun standpunten op tafel hebben gelegd. Er zijn verschillen van inzicht, maar er is wel een professionele basis om met elkaar verder te gaan", meldt Twente in een verklaring.

"Tijdens die gesprekken gold maar één belang en dat is het clubbelang. Dat betekent op korte termijn: FC Twente moet in de Eredivisie blijven. Dat overstijgt elk individueel belang. Vanuit die positie heeft iedereen zich uitgesproken. Dat waren moeilijke en soms emotionele momenten, maar uiteindelijk met het bovengenoemde resultaat."

FC Twente zit in moeilijke fase

FC Twente, dat nog maar eens benadrukte te balen van het uitgelekte fragment, is bezig aan een zwakke reeks in de Eredivisie. De laatste negen competitieduels leverden slechts één overwinning op.

De ploeg van de bekritiseerde trainer García staat dertiende en heeft een marge van slechts drie punten op de degradatieplekken. Zaterdag komt nummer twee AZ op bezoek in Enschede.

