Roda JC heeft Jeffrey van As woensdag aangesteld als technisch directeur. De zwalkende Keuken Kampioen Divisie-club ziet in de voormalige bestuurder van onder meer NAC Breda en ADO Den Haag de ideale man om de weg omhoog in te zetten.

"We halen een persoonlijkheid in huis met een brok aan ervaring en een groot netwerk binnen de voetbalwereld. Iedereen binnen en rondom Roda JC is ervan overtuigd dat deze club terug moet naar een hoger plan, mits dit op een financieel verantwoordelijke manier kan plaatsvinden", aldus Roda in een verklaring.

"Van As kan hier een grote rol in gaan vervullen. Zijn contractduur van 2,5 jaar geeft aan dat we beleid willen gaan neerzetten en dat Roda JC weer op de voetbalkaart moet worden gezet. Hier gaan we met zijn allen keihard aan werken."

Roda heeft het sportief en financieel al jaren moeilijk. Dit seizoen is het eveneens erg onrustig; de veelbesproken Mexicaanse investeerder Mauricio García de la Vega vertrok begin dit seizoen al snel, trainer Jean-Paul de Jong werd onlangs ontslagen en de club staat slechts achttiende in de competitie.

De positie van technisch directeur was vacant sinds Harm van Veldhoven vorig jaar zomer vertrok. Onder Van As hoopt Roda, dat recent de licentie voor betaald voetbal redde met een sluitende begroting, in ieder geval financieel weer gezonder te worden.

De 47-jarige Van As kwam als verdediger uit voor MVV Maastricht, NAC en ADO, was tussen 2010 en 2014 technisch directeur bij NAC en vervulde van 2017 tot 2019 de functie van manager voetbalzaken bij ADO.

Het is al jaren onrustig in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. (Foto: Pro Shots)

