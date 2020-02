Dick Advocaat ziet de blessureboeg bij Feyenoord behoorlijk leeglopen. Maar omdat het elftal goed draait, houdt de trainer voorlopig vast aan het elftal dat de laatste weken zo succesvol is.

Verdediger Eric Botteghin is met een lichte blessure een vraagteken voor de uitwedstrijd in de KNVB-beker tegen sc Heerenveen donderdag (aftrap 20.45 uur). Als de Braziliaan op tijd fit blijkt, dan houdt Advocaat vast aan zijn opstelling van de laatste wedstrijden.

"Je moet eerlijk zijn naar je spelers. Deze groep heeft van de laatste vijftien wedstrijden veertien keer niet verloren", zei Advocaat woensdag op een persconferentie in De Kuip. "Dan kan je moeilijk zeggen: 'Die en die zijn weer fit, die komen er zomaar weer in.'"

Bij een duel van Jong Feyenoord maakten dinsdag verdedigers Ridgeciano Haps en Sven van Beek hun rentree na maandenlang blessuretijd. Ook Rick Karsdorp, Sam Larsson, Jan-Arie van der Heijden, Nick Marsman en Edgar Ié kregen speeltijd in het tweede elftal.

Advocaat is van plan om in Heerenveen dezelfde elf spelers op te stellen als hij zondag van plan was bij de wegens storm afgelaste wedstrijd tegen AZ. "De spelers die weer fit worden, zullen echt over een langere periode moeten aantonen dat ze beter zijn dan degene die nu spelen."

"Want die spelers hebben niet de indruk gegeven dat ze eruit moeten. Dat is misschien vervelend voor de jongens die nu terugkomen, maar zo is het nu eenmaal", zei Advocaat.

Oguzhan Özyakup scoorde bij zijn debuut voor Feyenoord al na twee minuten tegen FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

Advocaat moet kiezen op middenveld

De ervaren coach zal op het middenveld een keuze moeten maken tussen Jens Toornstra, Orkun Kökçü en aanwinst Oguzhan Özyakup. "Ik heb tegen Özyakup gezegd dat hij zelf zijn plek zal moeten afdwingen, want er zullen er maar twee van die drie spelen", aldus Advocaat. "Hij moet het zelf op de trainingen laten zien."

Als Feyenoord van Heerenveen weet te winnen, spelen de Rotterdammers in de halve finales thuis tegen de winnaar van AZ-NAC Breda.

