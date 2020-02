Ajax lijkt Hakim Ziyech deze zomer kwijt te raken aan Chelsea. De Amsterdammers hebben volgens De Telegraaf een akkoord bereikt met de Engelse club over een transfer na dit seizoen.

De krant meldt dat Ajax zo'n 45 miljoen euro zal ontvangen voor de 26-jarige Ziyech. Chelsea deed naar verluidt in de winter al een poging om de Marokkaanse international over te nemen, maar daar wilde de koploper van de Eredivisie niet aan meewerken.

Ajax nam Ziyech aan het einde van de zomerse transferperiode in 2016 over van FC Twente voor zo'n 11 miljoen euro. De linkspoot groeide in de hoofdstad uit tot een van de smaakmakers. Ziyech won met de Amsterdammers in het afgelopen seizoen de landstitel en de KNVB-beker.