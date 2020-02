Ajax lijkt Hakim Ziyech komende zomer kwijt te raken aan Chelsea. De Amsterdammers hebben volgens verschillende media met de Engelse club een akkoord bereikt over een transfer na afloop van dit seizoen.

De Telegraaf meldt dat Ajax zo'n 45 miljoen euro zal ontvangen voor de 26-jarige Ziyech. Chelsea deed naar verluidt in de winterse transferperiode al een poging om de Marokkaanse international over te nemen, maar daar wilde de koploper van de Eredivisie niet aan meewerken.

Ziyech, die in de Johan Cruijff ArenA nog een contract tot medio 2022 heeft, is volgens het AD en VI in hoofdlijnen akkoord met Chelsea. Het spelen van Champions League-voetbal zou een belangrijke eis van de geboren Drontenaar zijn.

Chelsea staat momenteel vierde in de Premier League en die plek is aan het einde van het seizoen goed voor deelname aan het miljoenenbal. De club uit Londen kan de Champions League dit jaar ook nog winnen, wat ook een ticket op zou leveren.

Eerder dit seizoen speelden Ziyech en Ajax in de groepsfase van de Champions League nog tegen Chelsea. De Engelsen wonnen in Amsterdam met 0-1 en het knotsgekke duel in Londen eindigde in 4-4. Ziyech scoorde toen één keer, al ging de treffer de boeken in als een eigen doelpunt van keeper Kepa Arrizabalaga.

62 Ziyech forceert eigen doelpunt van Chelsea met prachtige vrije trap

Ziyech lijkt droomclub te hebben gevonden

Ziyech stond de laatste jaren al meermaals in de belangstelling van grote clubs uit Europa, maar de spelmaker wilde Ajax niet verruilen voor bijvoorbeeld Sevilla of Leicester City. Chelsea lijkt dus wel een van zijn droomclubs te zijn.

De international van Marokko leek in de zomer van 2018 op weg naar AS Roma, maar ondanks een persoonlijk akkoord tussen hem en de club kwamen Ajax en de Italianen niet tot een deal.

Ajax nam Ziyech aan het einde van de zomerse transferperiode in 2016 voor zo'n 11 miljoen euro over van FC Twente. De linkspoot groeide in de hoofdstad uit tot een van de smaakmakers. Ziyech won met de Amsterdammers in het afgelopen seizoen de landstitel en de KNVB-beker en dit seizoen de Johan Cruijff Schaal.

Ziyech, die momenteel afwezig is door een kuitblessure, was ook van grote waarde toen Ajax vorig jaar de halve finales van de Champions League bereikte en in 2017 de eindstrijd van de Europa League haalde. Hij staat tot dusver op 159 duels voor Ajax en kwam daarin tot 48 goals en 82 assists.