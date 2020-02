Wout Brama speelt volgens coach Gonzalo García en keeperstrainer Sander Boschker een negatieve rol in de selectie van FC Twente. Dat hebben zij dinsdagavond gezegd in een gesprek met kwade supporters na de 2-0-nederlaag tegen FC Emmen.

Een fragment van dat gesprek is in handen van RTV Oost. In de gelekte opname vertelt Boschker, die als doelman jarenlang samenspeelde met Brama bij Twente, dat de middenvelder voor veel onrust zorgt in de ploeg.

"Wout ondermijnt het gezag. Ik wil niet zeggen dat hij vergif is voor de spelersgroep, maar hij zorgt wel voor wrijving", zei Boschker over de 33-jarige middenvelder, die sinds de winterstop geen speeltijd meer krijgt bij Twente.

"Wout beïnvloedt de andere jongens door zijn manier van praten en zijn gedrag. Hij vindt dat hij moet spelen en is heel cynisch", aldus Boschker. "Andere jongens gaan daar niet beter door spelen."

Boschker: 'Wout denkt echt dat hij hier dé man is'

Brama debuteerde in 2005 bij FC Twente en maakte in 2010 het enige kampioenschap ooit van de club in de Eredivisie mee als basisspeler. Na uitstapjes bij PEC Zwolle, FC Utrecht en het Australische Central Coast Mariners keerde hij in 2018 terug bij Twente, waarvoor hij in totaal 264 competitieduels speelde.

"Wout denkt echt dat hij hier dé man is. Als jullie elke keer 'Woutje Brama' zingen, gaat hij daar nog meer in geloven", zei Boschker tegen een delegatie van de kwade fans die dinsdagavond de spelersbus opwachtten na de nederlaag in Emmen. "Ik begrijp heel goed dat jullie over hem zingen, omdat Wout iemand van de club is. Maar Wout is niet de redder, zoals jullie dat zien."

Twente won slechts twee van de laatste twaalf competitieduels en dat is volgens Boschker deels te wijten aan de negatieve houding van Brama. "De andere jongens hebben geen vertrouwen, dat komt ook mede door Wout Brama. Jullie kunnen wel denken dat dat niet zo is, maar het is echt zo."

Boschker is net als Brama een clubicoon van de 'Tukkers'. De doelman speelde 562 duels voor FC Twente, dat bij de hoofdingang van het stadion een standbeeld van de oud-doelman heeft staan. Dat beeld werd woensdag door supporters beplakt met vuilniszakken.

García zegt dat Brama vanaf de eerste dag invloed uitoefent

In het uitgelekte fragment komt ook hoofdtrainer García kort aan het woord. De Uruguayaan deelt de mening van Boschker over Brama.

"Hij gebruikt zijn macht bij jullie fans en is goed bevriend met de pers. Hij praat veel over andere spelers en probeert er vanaf de eerste dag voor te zorgen dat ik de dingen doe zoals hij het wil", zei García.

"Het is een heel lang verhaal", verzuchtte de trainer van de huidige nummer dertien van de Eredivisie. "Hij is boos omdat hij niet speelt en dat heeft een slechte invloed op de rest van de groep."

FC Twente wenst inhoudelijk niet te reageren op het uitgelekte gesprek, waarbij ook aanvoerder Xandro Schenk aanwezig was. Wel betreurt de club het dat het fragment in de media terecht is gekomen. "Zo'n gesprek gebeurt op basis van onderling vertrouwen", zegt een woordvoerder woensdag tegen Tubantia.

FC Twente komt zaterdag weer in actie. Er staat dan een thuiswedstrijd tegen AZ (aftrap 18.30 uur) op het programma.

Twente-fans steunen Brama met een spandoek in het uitvak in Emmen. (Foto: Pro Shots)

