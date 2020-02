Anco Jansen kon zijn geluk dinsdag niet op na zijn treffer voor FC Emmen tegen FC Twente (2-0). De aanvaller maakte, mede door blessureleed, pas zijn eerste treffer sinds 10 februari 2019.

De dertigjarige Jansen kwam tegen FC Twente pas voor de derde keer dit seizoen in actie. De linksbuiten kampte met een zware kuitblessure. "Wat kan voetbal in één keer prachtig zijn, hè?", zei hij na afloop van het duel vol blijdschap tegen FOX Sports.

"In het begin ben je vooral blij dat je de 2-0 maakt, omdat we alleen maar verdedigd hebben in het laatste kwartier. Dan kan je ook een goal tegen krijgen, maar dan maak je de bevrijdende 2-0", analyseerde de glunderende Jansen.

"Op een gegeven moment kwam wel het besef dat ik heel lang ben weggeweest. Ik heb moeten vechten om er weer te staan. Dan is het wel heel mooi dat je gelijk weer van waarde kan zijn voor je team", vervolgde Jansen. "Eerst word je gek, daarna besef je dat het heel mooi is."

Anco Jansen schiet de bevrijdende 2-0 tegen de touwen in het thuisduel met FC Twente. (Foto: Pro Shots)

Lukkien: 'Prachtig om te zien'

Ook FC Emmen-trainer Dick Lukkien genoot na afloop van de wedstrijd zichtbaar van het doelpunt van Jansen. De coach vond de emoties na de 2-0 prachtig om te zien.

"Ook als je ziet wat het met het stadion doet. Ik gun het Jansen ook van harte, want hij zit diep in mijn hart", aldus Lukkien tegen FOX Sports. "Hij is heel belangrijk geweest voor de club. Als je van zo ver mag komen... Daar krijg je wel vochtige oogjes van."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie