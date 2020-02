De spelers van ADO Den Haag zijn diep teleurgesteld over hun eigen optreden tegen Sparta Rotterdam. Na de 4-2-nederlaag van dinsdagavond is degradatie weer een stap dichterbij.

"We krijgen nu voor de tweede keer op rij vier goals tegen in een uitwedstrijd. Dat is beschamend", zei middenvelder Lex Immers tegen FOX Sports. "In de eerste helft ging alles verkeerd."

Zijn ploeggenoot John Goossens was evenmin te spreken over de eerste 45 minuten op Het Kasteel. "We werden alle kanten op gevoetbald voor rust. Het had ook 5-1 kunnen staan."

Met een 3-1-ruststand bleef de schade nog beperkt voor de ploeg van Alan Pardew. Na een donderspeech van de Engelse coach kwam ADO na rust nog enkele malen dicht bij de gelijkmaker.

"Je weet hoe dat gaat in een kleedkamer. De trainer moet altijd eerst boos worden voordat we allemaal wakker zijn", vertelde Immers.

Stand onder in Eredivisie 14. Fortuna Sittard 22-23

15. PEC Zwolle 22-22

16. VVV-Venlo 22-21

17. ADO Den Haag 22-17

18. RKC Waalwijk 22-12

'We begrijpen dondersgoed hoe we ervoor staan'

Concurrenten in de strijd tegen degradatie, zoals FC Emmen, VVV-Venlo en PEC Zwolle, pakten wel punten in de 22e speelronde van de Eredivisie. ADO zal snel moeten aanhaken om kans te houden op handhaving, besefte Goossens.

"Het gaat niet goed met de club. Er is vooral een enorm verschil tussen thuis- en uitwedstrijden, dat is erg zorgelijk", zei de aanvaller. "Het is duidelijk hoe we ervoor staan, dat begrijpen we dondersgoed. We moeten als groep bij elkaar blijven, keihard blijven werken en vertrouwen houden. Tot de laatste wedstrijd gaan we knokken om ervoor te zorgen dat we erin blijven."

Zaterdag staat er voor ADO weer een thuiswedstrijd op het programma: PSV komt naar het Cars Jeans Stadion.

