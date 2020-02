Een groep van zo'n vijftig supporters van FC Twente heeft dinsdagavond de spelersbus opgewacht na het 2-0-verlies tegen FC Emmen. Zij eisten het vertrek van trainer Gonzalo García.

De trainer bleef aanvankelijk in de spelersbus zitten. Later mocht een delegatie van de fans met García, keeperstrainer Sander Boschker en verdediger Xandro Schenk in gesprek in het Fanny Blankers-Koen Stadion, meldt Tubantia.

Het gesprek duurde een klein uur. De fans uitten hun onvrede over de slechte resultaten en kleine hoeveelheid speeltijd die clubicoon Wout Brama krijgt.

De 33-jarige routinier ontbrak in Emmen in de wedstrijdselectie van Twente. "Ik denk dat dit het beste is voor het elftal", zei de Uruguayaanse trainer voor de nederlaag tegen FOX Sports. "Ik maak het mezelf niet gemakkelijk, maar ik doe wat ik vind dat ik moet doen."

"Daar krijg ik veel kritiek op en dat is niet makkelijk. Maar ik ben de coach van alle spelers", aldus García.

Nederlaag in Emmen is eerste sinds winterstop voor Twente

Brama, die aan het begin van het seizoen kampte met een blessure, speelde deze jaargang negen duels voor Twente. Sinds de winterstop kwam de routinier nog niet in actie.

Van de laatste twaalf duels wist Twente er slechts twee te winnen, waardoor de gepromoveerde ploeg nog maar drie punten boven de zestiende plaats staat. De nummer zestien van de Eredivisie speelt promotie/degradatiewedstrijden.

Het verlies in Emmen was pas de eerste nederlaag voor de Enschedeërs in 2020. De club speelde gelijk tegen FC Groningen en PSV en won van Sparta Rotterdam. Zaterdag staat er voor Twente een thuiswedstrijd tegen AZ op het programma.

