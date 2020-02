Sparta Rotterdam en FC Emmen hebben dinsdag goede zaken gedaan in de strijd om degradatie uit de Eredivisie. De Rotterdammers en de Emmenaren wonnen in eigen huis respectievelijk van ADO Den Haag (4-2) en FC Twente (2-0).

Sparta was van meet af aan de bovenliggende partij tegen ADO, maar kwam in de zeventiende minuut wel tegen de verhouding in op een 0-1-achterstand. Shaquille Pinas tikte uit een vrije trap van dichtbij binnen.

Daarna pakte Sparta de draad wel weer op en boog de ploeg nog voor rust de achterstand om in een 3-1-voorsprong dankzij treffers van Adil Auassar (kopbal uit hoekschop), Patrick Joosten (stiftje) en Bart Vriends (ook kopbal uit hoekschop).

ADO liet zich in de tweede helft van een veel betere kant zien en kwam in de 67e minuut terug tot 3-2 via Crysencio Summerville, die een lange bal beter inschatte dan doelman Ariel Harush, maar in de blessuretijd werd het nog 4-2 via Abdou Harroui.

Sparta bleef ondanks de zege (de eerste van 2020) op de elfde plaats staan. Het gat met nummer zeventien ADO, die op een rechtstreekse degradatieplek staat, werd wel vergroot tot tien punten.

De spelers van FC Emmen vieren een doelpunt tegen FC Twente. (Foto: Pro Shots)

Emmen heer en meester tegen Twente

Kerim Frei zette FC Emmen in de veertigste minuut op voorsprong tegen FC Twente met een schuiver vanaf de rand van het strafschopgebied en invaller Anco Jansen zorgde in de blessuretijd voor de beslissing met een schot in de korte hoek.

FC Emmen was zeker in het eerste uur heer en meester. Marko Kolar en Sergio Peña (beiden oog in oog met doelman Joël Drommel) hadden moeten scoren en Glenn Bijl (vrije trap op de lat) en Frei (treffer afgekeurd wegens buitenspel) hadden pech.

FC Twente, waar Wout Brama tot ongenoegen van de meegereisde fans opnieuw niet tot de wedstrijdselectie behoorde, kon alleen in de slotfase in aanvallend opzicht iets uitrichten, maar grote kansen werden er niet gecreëerd.

FC Emmen steeg door de zege (alweer de zevende van het seizoen op eigen veld) van de veertiende naar de twaalfde plaats en passeerde onder meer FC Twente. De Enschedeërs zakten naar de dertiende plaats.

Sparta-ADO en FC Emmen-FC Twente moesten eigenlijk afgelopen zondag worden afgewerkt, maar werden afgelast vanwege de storm Ciara. FC Utrecht-Ajax en AZ-Feyenoord moeten nog op een nader te bepalen datum worden ingehaald.

