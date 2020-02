FC Emmen heeft dinsdag goede zaken gedaan in de strijd om degradatie uit de Eredivisie. De Emmenaren wonnen in eigen huis verdiend met 2-0 van een onmachtig FC Twente.

Kerim Frei zette FC Emmen in de veertigste minuut op voorsprong met een schuiver vanaf de rand van het strafschopgebied en invaller Anco Jansen zorgde in de blessuretijd voor de beslissing met een schot in de korte hoek.

FC Emmen was zeker in het eerste uur heer en meester. Marko Kolar en Sergio Peña (beiden oog in oog met doelman Joël Drommel) hadden moeten scoren en Glenn Bijl (vrije trap op de lat) en Frei (treffer afgekeurd wegens buitenspel) hadden pech.

FC Twente, waar Wout Brama tot ongenoegen van de meegereisde fans opnieuw niet tot de wedstrijdselectie behoorde, kon alleen in de slotfase in aanvallend opzicht iets uitrichten, maar grote kansen werden er niet gecreëerd.

FC Emmen stijgt naar elfde plaats

FC Emmen steeg door de zege van de veertiende naar de elfde plaats op de ranglijst. De ploeg van trainer Dick Lukkien heeft van de in totaal 25 punten er maar liefst 23 behaald in eigen huis (zeven overwinningen en twee gelijke spelen).

FC Twente zakte door de nederlaag van de twaalfde naar de dertiende plaats. De ploeg van de bekritiseerde trainer Gonzalo García García heeft met 24 punten nog maar drie punten voorsprong op nummer zestien VVV-Venlo.

De wedstrijd tussen FC Emmen en FC Twente stond voor afgelopen zondag op het programma, maar werd toen afgelast wegens de storm Ciara. Later op dinsdag wordt ook Sparta Rotterdam-ADO Den Haag afgewerkt.

